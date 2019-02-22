UEFA'dan Türk kulüplerine 70 milyon Euro'luk para ödülü

Türk takımlarının Avrupa macerası bu sezon sona ererken, turnuvalara katılan 5 takım toplamda 70 milyon Euro kasasına koyacak. UEFA'nın vereceği para ödüllerinde, Türk ekipleri içinde en fazla pay açık ara Galatasaray'ın olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi’nde oynama avantajıyla toplam ödülün yüzde 55’ini cebine koyacak. Fenerbahçe bu pastada yüzde 18, Beşiktaş yüzde 16, Akhisarspor da yüzde 10’luk payın sahibi olacak. Medipol Başakşehir'in kazancı ise yok denecek seviyede kaldı.

GALATASARAY'IN BU SEZON UEFA GELİRİ 38,5 MİLYON EURO

Spor Toto Süper Lig'de ipi en önde göğüsleyerek Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılan Galatasaray, oynadığı 6 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı, 4 mağlubiyet yaşadı. Grubu üçüncü sırada tamamlayabilen sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nden elense de UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etme şansı yakaladı. İki numaralı kupada son 32 turuna katılan Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica’ya birer mağlubiyet ve beraberlikle boyun eğerek Avrupa defterini kapattı. Sarı-kırmızılı ekip, toplamda 38,57 milyon avro para ödülü kazandı.