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UEFA'dan Türkiye paylaşımı

21.06.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, EURO 2020'de İsviçre'ye yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden milli takımımızla ilgili resmi twitter hesabında paylaşımda, "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi ama geri dönecekler" ifadesine yer verdi.

UEFA'dan Türkiye paylaşımı

UEFA, EURO 2020'de İsviçre'ye yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden milli takımımızla ilgili resmi twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Avrupa futbolunun patronu, milli futbolcumuz Mert Müldür'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi ama geri dönecekler" ifadesine yer verdi.

Grubun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Ay yıldızlılar, 0 puan -7 averajla turnuvayı tamamladı.


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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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aynen zombi olarak geri dönecekler

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