UEFA'dan Türkiye paylaşımı

UEFA, EURO 2020'de İsviçre'ye yenilerek turnuvaya grup aşamasında veda eden milli takımımızla ilgili resmi twitter hesabında paylaşımda bulundu.

Avrupa futbolunun patronu, milli futbolcumuz Mert Müldür'ün fotoğrafıyla birlikte yaptığı paylaşımda "Genç Türkiye takımı grup aşamasında elendi ama geri dönecekler" ifadesine yer verdi.

Grubun son maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Ay yıldızlılar, 0 puan -7 averajla turnuvayı tamamladı.

Group stage exit for a young Turkey team, but they'll be back ???? #EURO2020 pic.twitter.com/T7Tze6VgFq