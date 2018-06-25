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UEFA'dan yeni Galatasaray kararı

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.06.2018 19:37 | Son Güncelleme

UEFA'dan Galatasaray hakkında flaş bir açıklama geldi. UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı yeniden inceleme kararı aldı.

UEFA'dan yeni Galatasaray kararı

UEFA’dan Galatasaray için flaş karar! Geçtiğimiz günlerde sarı-kırmızılılar ile varılan anlaşmayı duyuran UEFA, resmi internet sitesinde bir açıklama yayınlayarak verilen kararın inceleneceğini ifade etti.

İnceleme kararı şu ifadelerle duyuruldu:

“Yakın zamanda Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Baş Müfettişi’nin verdiği Galatasaray’la anlaşmaya varma kararı ışığında, CFCB Başkanı Jose Narciso da Cunha Rodrigues, kararı yeniden incelenmesi için Yargı Komisyonu’na göndermeye karar vermiştir.

Bu açıklama hiçbir şekilde CFCB Yargı Komisyonu’nun yürüteceği inceleme üzerinde peşin hüküm verme anlamı taşımamaktadır.”

Galatasaray ile UEFA arasında yapılan anlaşmanın maddeleri şöyleydi:

  • Şampiyonlar Ligi için listeye 21 oyuncu yazılacak.
  • Sattığı kadar oyuncu alacak.
  • 6 milyonu peşin, 9 milyonu şartlı olmak üzere 15 milyon Euro para cezası...
    1. yıl 20 milyon Euro, 2. yıl 10 milyon Euro, 3. yıl ise sıfır zarar edilecek. 4. yılda da 10 milyon Euro kar edilmesi gerekecek.
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uefa Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
en son haberler, gs nin şike kumpasinin içinde olduğu tespit edilmiş. muhtemelen ihraç gelecek
düşürün kümeye fetöcüleri!
Oyun mu oynuyoruz ?
Zzzooooorrrtttttt... Noldu le... Patladı mı... Gör ne deyip uefayı kandırdınız da sonradan ortaya çıktı bir daha dosyayı açtılar... O taktik anca Türkiyede işler vergi hırsızları.. Uefayı kandıramadınız bak... Beter olun daha beter.... En güzel gününüz böyle olsun çomarsaray
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