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UEFA, Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 01.04.2019 21:28 | Son Güncelleme

UEFA Denetim, Etik ve Disiplin Kurulu, Hırvat kulübü Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA, Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama cezası verdi

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 7 Mart'ta Dinamo Zagreb'in Benfica'yı ağırladığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu maçında yaşanan olaylar sebebiyle başlatılan disiplin soruşturması tamamlandı.

Taraftarlarının ırkçı tezahüratta bulunması nedeniyle Dinamo Zagreb'e 2 maç seyircisiz oynama ve 20 bin avro para cezası verildi. Kurul, seyircisiz oynama cezalarının ikincisini, 2 yıllık deneme süresine bağlı olarak tecil etti.

Dinamo Zagreb, stattaki merdivenlerin dolu olması, meşale yakılması ve sahaya madde atılmasından dolayı da 47 bin avro para cezası aldı.

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UEFA Avrupa Ligi dinamo zagreb uefa

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