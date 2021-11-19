SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya
  4. UEFA, Griezmann'ın cezasını düşürdü!

UEFA, Griezmann'ın cezasını düşürdü!

19.11.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA, Atletico Madridli Antoine Griezmann'ın iki maçlık cezasını bire indirdi.

UEFA, Griezmann'ın cezasını düşürdü!
Antoine Griezmann

Antoine Griezmann

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

UEFA, İspanya ekibi Atletico Madrid'in Fransız futbolcusu Antoine Griezmann'a verilen iki maçlık cezayı bire düşürdü.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 19 Ekim'de İngiltere temsilcisi Liverpool ile oynanan Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta karşılaşmasında direkt kırmızı kart gören Griezmann'ın aldığı ceza, Atletico Madrid Kulübünün itirazı sonucu iki maçtan bire indirildi.

Bu kararın ardından cezasını Liverpool ile oynanan 4. hafta maçında çeken Griezmann, 24 Kasım'daki Milan karşılaşmasında görev yapabilecek.

Liverpool'un 3-2 kazandığı mücadelede takımının gollerini kaydeden Griezmann, Roberto Firmino'ya yaptığı sert hareket sonrası 52. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!""Kazandığımın yarısını estetiğe yatırdım!"
Black Friday öncesi bilinmesi gerekenlerBlack Friday öncesi bilinmesi gerekenler
Dani Alves'in maaşı şaşırttı! Komik rakamDani Alves'in maaşı şaşırttı! Komik rakam
Anahtar Kelimeler:
Atlético Madrid Antoine Griezmann
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Erzurum'da 5.1 büyüklüğünde deprem

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Benzin, oto gaz ve motorininin fiyatı arttı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Büyük müjde! Resmen açıklandı

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Futbolu bırakmıştı! Gelen haberle zengin oldu

Dani Alves'in maaşı şaşırttı! Komik rakam

Dani Alves'in maaşı şaşırttı! Komik rakam

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Mesut Özil formasını yırtıp, hocasına atmış!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Sinek kaydı tıraş için tahriş etmeyen, en iyi tıraş bıçağı çeşitleri

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Yılın takası! Visca imzayı atmaya geliyor

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Dünya cinsiyetini tartışmıştı: Tek suçum...

Play-off'lara gidiyoruz

Play-off'lara gidiyoruz

Ersun Yanal geri dönüyor!

Ersun Yanal geri dönüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.