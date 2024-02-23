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UEFA Konferans Ligi'ndeki Union SG eşleşmesinin ardından Fenerbahçe cephesinden ilk yorum! "Şanssızlığımız sürdü"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2024 15:50
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri gerçekleştirildi. Temsilcimiz Fenerbahçe Belçika ekibi Union SG ile eşleşirken, gerçekleştirilen kura sonrası Fenerbahçe cephesinden ilk yorum geldi. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki eşleşmeye dair olarak "Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik" yorumunda bulundu. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'nin son 16 turundaki rakibi Union Saint-Gilloise oldu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, bu eşleşmeyi değerlendirdi.

"GENETİK ŞANSSIZLIĞIMIZ SÜRDÜ"

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Union Saint-Gilloise'in Kurada en iyi topu oynayan takımlardan biri olduğunu söyleyen Baki , "Genetik şanssızlığımız sürdü yine. Kurada en iyi topu oynayan takımlardan birini çektik. Anderlecht'in önünde, Liverpool'u yenmiş bir takım. Yaş ortalaması 25 olan, dinamik bir takım. Ancak bunların hiçbiri bizi ürkütmez. Şu anda tek Türk temsilcisi olarak kaldık. Belçika, Hollanda gibi ülkelerde çok taraftarımız oluyor. Hocamızın iyi ders çalışması ile turu geçeceğimize inanıyoruz." dedi.

"FİNALDE GÖRMEK İSTİYORUZ"

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Selahattin Baki son olarak, "Türklüğü kalbinde hisseden herkesin çok heyecanlanacağı bir potansiyel final var. Takıma nazar değdirmek istemiyorum ama hepimizin inancı Fenerbahçe'yi orada, finalde görmek. Stadyumun isminden dolayı orada bir kupa kaldırmak hepimizin isteği. Heyecanla o günü bekliyoruz, hayal ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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