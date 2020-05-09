UEFA'nın Avrupa Kupaları planı belli oldu

Avrupa'nın önde gelen ligleri futbola dönüş hazırlıkları yaparken, UEFA da Avrupa Kupaları'nda sezonu noktalamak için takvimini belirledi.

Marca Gazetesi'nde "28 günde 40 maç başlığıyla verilen haberde UEFA'nın hem Avrupa Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalan karşılaşmaları ağustos ayında tamamlamak istediği ve buna uygun planını yaptığı kaydedildi.

Kulüplerin ekonomik bir çöküş yaşamasının önüne geçmek isteyen UEFA'nın ağustos ayında Avrupa kupası maçlarının oynanabilmesi için ülke federasyonlarından ulusal liglerin temmuz ayının sonuna kadar bitirilmesini talep ettiğinin altı çizildi.

UEFA'nın planına göre Devler Ligi'nde kalan 17 mücadele ve Avrupa Ligi'nde kalan 23 karşılaşma finaller hariç 5 maç haftasına yayılacak. UEFA sağlık komisyonundan gerekli iznin çıkması halinde ağustos'un ilk haftasında seyircisiz olarak başlayacak maçlar hafta içi ve hafta sonu oynatılarak noktalanacak.

Avrupa Ligi finalini 26 Ağustos'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynatmayı planlayan UEFA'nın en önemli hedefi 29 Ağustos'ta İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline kadar sorunsuz gidebilmek.