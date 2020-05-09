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UEFA'nın Avrupa Kupaları planı belli oldu

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 09.05.2020 19:19 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi ile sekteye uğrayan futbolda geri dönüş planları yapılıyor. UEFA'nın da Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi için takvimini belirlendiği iddia edildi.

UEFA'nın Avrupa Kupaları planı belli oldu

Avrupa'nın önde gelen ligleri futbola dönüş hazırlıkları yaparken, UEFA da Avrupa Kupaları'nda sezonu noktalamak için takvimini belirledi.

Marca Gazetesi'nde "28 günde 40 maç başlığıyla verilen haberde UEFA'nın hem Avrupa Ligi hem de Şampiyonlar Ligi'nde kalan karşılaşmaları ağustos ayında tamamlamak istediği ve buna uygun planını yaptığı kaydedildi.

Kulüplerin ekonomik bir çöküş yaşamasının önüne geçmek isteyen UEFA'nın ağustos ayında Avrupa kupası maçlarının oynanabilmesi için ülke federasyonlarından ulusal liglerin temmuz ayının sonuna kadar bitirilmesini talep ettiğinin altı çizildi.

UEFA'nın planına göre Devler Ligi'nde kalan 17 mücadele ve Avrupa Ligi'nde kalan 23 karşılaşma finaller hariç 5 maç haftasına yayılacak. UEFA sağlık komisyonundan gerekli iznin çıkması halinde ağustos'un ilk haftasında seyircisiz olarak başlayacak maçlar hafta içi ve hafta sonu oynatılarak noktalanacak.

Avrupa Ligi finalini 26 Ağustos'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynatmayı planlayan UEFA'nın en önemli hedefi 29 Ağustos'ta İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline kadar sorunsuz gidebilmek.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasındaki karşılaşmaları 20 Ekim'den önce oynatmayı düşünmeyen UEFA Yönetim Kurulu'nun konu hakkındaki nihai kararını 27 Mayıs'taki toplantıda vereceği bildirildi.

Bu arada UEFA'nın Fransa'daki spor faaliyetlerinin yasaklanması üzerine PSG'nin durumunu da değerlendirdiği belirtilirken, Paris temsilcisinin Avrupa'da başka bir kentte oynaması için olanak tanınacağı ancak kıta dışına çıkması konusunda izin verilmeyeceği bildirildi.

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