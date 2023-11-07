UEFA'nın kararı Beşiktaş'ı Rashica'dan mahrum bırakabilir!

UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Beşiktaş'ın 12 Kasım'da Başakşehir ile yapacağı maç öncesi kafa karışıklığı yaşanıyor.

MILOT RASHICA, FORMA GİYEMEYEBİLİR

Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Rashica'dan mahrum olarak çıkabilir.

KOSOVA ÇAĞIRIRSA GİDEBİLİR

UEFA'nın kararı sonrası TFF'den henüz bir hamle gelmezken, LaLiga yönetiminden bu konuya ilişkin önlem alınmış Mallorca-Cadiz maçı ertelenmişti. Hatırlanacağı üzere Mallorca'da Kosovalı Vedat Muriqi forma giyiyor. Kosova'nın Rashica'yı milli takıma davet etmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği büyük merak konusu olmuş durumda.





