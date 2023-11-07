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UEFA'nın kararı Beşiktaş'ı Rashica'dan mahrum bırakabilir!

07.11.2023 14:11 | Son Güncelleme:
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UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Milot Rashica, Süper Lig'de bu hafta takımını yalnız bırakabilir.

UEFA, İsrail ile Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle Kosova-İsrail maçını 12 Kasım Pazar gününe ertelemişti. Beşiktaş'ın 12 Kasım'da Başakşehir ile yapacağı maç öncesi kafa karışıklığı yaşanıyor.

MILOT RASHICA, FORMA GİYEMEYEBİLİR

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Aynı gün Süper Lig'de Başakşehir'i konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadeleye Rashica'dan mahrum olarak çıkabilir.

KOSOVA ÇAĞIRIRSA GİDEBİLİR

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UEFA'nın kararı sonrası TFF'den henüz bir hamle gelmezken, LaLiga yönetiminden bu konuya ilişkin önlem alınmış Mallorca-Cadiz maçı ertelenmişti. Hatırlanacağı üzere Mallorca'da Kosovalı Vedat Muriqi forma giyiyor. Kosova'nın Rashica'yı milli takıma davet etmesi durumunda nasıl bir yol izleneceği büyük merak konusu olmuş durumda.

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