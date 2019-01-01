UEFA Ozan Kabak ve Merih Demiral’ı listeye aldı

UEFA muhabirleri tarafından hazırlanan 2019 yılında takip edilmesi gereken 50 genç yetenek yayımlandı. UEFA'nın resmi sitesinden açıklanan listede Javier Snchez, Ilzat Akhmetov, Juan Miranda, Jadon Sancho gibi genç yetenekler göze çarparken, iki de Türk oyuncuya yer verildi. Galatasaray’da gösterdiği başarılı performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren 18 yaşındaki Ozan Kabak ile Aytemiz Alanyaspor’daki performansı sonrası A Milli Futbol Takımı’na davet edilen 20 yaşındaki Merih Demiral da listede kendilerine yer buldu.

Merih için 'Alpay Özalan' benzetmesi

UEFA, Merih Demiral için, “Kasım ayında Milli Takım’a yükseldi. Oyun stili Alpay Özalan’a benziyor” açıklamasını yaparken, Galatasaraylı Ozan Kabak hakkında ise şu ifadelere yer verdi:

“Takımında yaşanan sakatlıklar sonrası forma şansı buldu ve bunu iyi değerlendirdi. Hem ligde, hem de Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterdi. Yakında kendisini Milli Takım'da izleyeceğiz.”



