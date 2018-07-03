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UEFA, PSG hakkında verdiği FFP kararını yeniden gözden geçirecek!

FRANSA HABERLERİ  | 03.07.2018 19:27 | Son Güncelleme

PSG'ye bir kez daha FFP şoku! UEFA Finansal Kontrol Kurulu, Mbappe ve Neymar transferleri nedeniyle PSG’ye Katar Devleti ile ‘finansal doping’ yaptığı için yeniden soruşturma açma kararı aldı.

UEFA, PSG hakkında verdiği FFP kararını yeniden gözden geçirecek!

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray'dan sonra Paris Saint-Germain (PSG) kararını da yeniden gözden geçirecek.

UEFA'dan yapılan açıklamada, finansal fair play kuralları kapsamında Fransız PSG Kulübü hakkında geçen ay tamamlanan soruşturmanın, yeniden incelenmesi için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonuna gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, kararın nedeni ya da incelemenin ne zaman sona ereceği konusunda bilgi verilmedi.

UEFA'nın daha önce aldığı kararda, PSG Kulübünün soruşturmasının kapatıldığı ve kulübün futbolcu transferlerinin UEFA şartlarıyla uyumlu bir şekilde yapıldığı kaydedilmişti.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu, Galatasaray ile yapılan anlaşmayı da yeniden inceleme kararı almıştı.

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