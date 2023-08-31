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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

31.08.2023 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı olarak yayınlandı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu’nda Molde ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar ilk maçı 3-2 yenmişti. Rövanştan da 2-1 galip ayrılarak adını gruplara yazdıran sarı-kırmızılılar bu sonuçla 17 kez UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek. Peki, 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı olarak ekrana geldi. UEFA şampiyonlar ligi kura çekimi canlı izleme ekranı Play-Off Turu’nda Molde’yi geçen Galatasaray'ın 17. kez gruplarda mücadele etmeye hak kazanmasının ardından arama motorlarında sorgulanıyor. Galatasaray'ın muhtemel rakipleri merak konusu oldu. İşte, 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi yayın saati ve kanalı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

2023 - 2024 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi bugün (31 Ağustos 2023 Perşembe) saat 19.00'da gerçekleştirildi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi TV8,5'da canlı olarak ekrana geldi.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE! 2023 – 2024 UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Galatasaray'ın rakipleri!

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI TARİHLERİ

İlk hafta: 19/20 Eylül 2023

İkinci hafta: 3/4 Ekim 2023

Üçüncü hafta: 24/25 Ekim 2023

Dördüncü hafta: 7/8 Kasım 2023

Beşinci hafta: 28/29 Kasım 2023

Altıncı hafta: 12/13 Aralık 2023

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ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TORBALARDA HANGİ TAKIMLAR VAR?

Monaco'da düzenlenecek kura çekimi TSİ 19.00'da başladı.

Gruplarda mücadele edecek 32 takımın 29 ise belli oldu.

Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Şampiyonlar Ligi'nde torbalar da netleşti.

Şampiyonlar Ligi takımları ve katılacakları torbalar şu şekilde:

1. TORBA: Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Münih, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord

2. TORBA: Real Madrid, Manchester United, Inter, Dortmund, Atletico Madrid, Leipzig, Porto, Arsenal

3. TORBA: Shakhtar Donetsk, Salzburg, Rangers ya da PSV, Milan, Braga, Lazio, Kızılyıldız, Young Boys

4. TORBA: Galatasaray, Real Sociedad, Celtic, Newcastle United, Union Berlin, Lens, AEK Atina ya da Antwerp, Kopenhag ya da Rakow

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UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI TAKİP İÇİN TV 8,5 FREKANS BİLGİSİ

TV8,5 HD, Türksat 4A 12356 H 7100 2/3 frekansından izlenebilmektedir.

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