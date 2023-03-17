UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 10 Haziran'da megakent İstanbul'da oynanacak dev final için geri sayım sürüyor. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih kozlarını paylaşacaklar. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün çekilecek. Ayrıca, final eşleşmeleri de netleşmiş olacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları TV8,5 ekranında yayınlanacak
Benfica, Milan, İnter, Napoli, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final maçları: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023
UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı: 10 Haziran 2023