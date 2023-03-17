SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

17.03.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. 8 ekibin kaldığı çeyrek final eşleşmelerinin dışında final eşleşmeleri de bugün itibarıyla netleşmiş olacak. Sporseverler internette "2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 10 Haziran'da megakent İstanbul'da oynanacak dev final için geri sayım sürüyor. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih kozlarını paylaşacaklar. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün çekilecek. Ayrıca, final eşleşmeleri de netleşmiş olacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı...

uefa

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALAR HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları TV8,5 ekranında yayınlanacak

SON 8 KALAN YAKIMLAR

Benfica, Milan, İnter, Napoli, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final maçları: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı: 10 Haziran 2023

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Devler Ligi'nde tarihi maç! Skor inanılmaz...Devler Ligi'nde tarihi maç! Skor inanılmaz...
UFC'de akıllara durgunluk veren anUFC'de akıllara durgunluk veren an
Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!Gift Orban, Başakşehir maçında adeta çıldırdı!

En Çok Okunan Haberler

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı! Sinan Oğan’dan tepki geldi: Daha çok şaşıracaksınız…

UFC'de akıllara durgunluk veren an

UFC'de akıllara durgunluk veren an

Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'

Maç sonu olay yorum! '1 kuruş faydanız yok, bir daha gelmeyin!'

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Sivas'ta skandal gece! Sahaya atlayan taraftar rakibin burnunu kırdı... "Tiksiniyorum"

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Ülke puanı sıralamasındaki yerimiz belli oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.