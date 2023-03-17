UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE: 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. 10 Haziran'da megakent İstanbul'da oynanacak dev final için geri sayım sürüyor. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih kozlarını paylaşacaklar. 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün çekilecek. Ayrıca, final eşleşmeleri de netleşmiş olacak. İşte, UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izleme ekranı...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final kuraları bugün saat 14.00'da İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALAR HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kuraları TV8,5 ekranında yayınlanacak

SON 8 KALAN YAKIMLAR

Benfica, Milan, İnter, Napoli, Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih

2023 UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek final maçları: 11/12 ve 18/19 Nisan 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı final maçları: 9/10 & 16/17 Mayıs 2023

UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçı: 10 Haziran 2023

