SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

06.11.2023 11:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının dördüncü haftası, yarın başlayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda grup etabının dördüncü haftasında, yarın ve 8 Kasım Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.
Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Almanya temsilcisi Bayern Münih'e 6 Kasım Çarşamba günü TSİ 23.00'te konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Borussia Dortmund (Almanya)-Newcastle United (İngiltere)

20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Barcelona (İspanya)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Celtic (İskoçya)

23.00 Lazio (İtalya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Milan (İtalya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Manchester City (İngiltere)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Leipzig (Almanya)

23.00 Porto (Portekiz)-Royal Antwerp (Belçika)
8 Kasım Çarşamba:
20.45 Napoli (İtalya)-Union Berlin (Almanya)

20.45 Real Sociedad (İspanya)-Benfica (Portekiz)

23.00 Bayern Münih (Almanya)-Galatasaray

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Manchester United (İngiltere)

23.00 Arsenal (İngiltere)-Sevilla (İspanya)

23.00 PSV Eindhoven (Hollanda)-Lens (Fransa)

23.00 Real Madrid (İspanya)-Braga (Portekiz)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Inter (İtalya)

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener tartıştıRasim Ozan Kütahyalı ile Ertem Şener tartıştı
Beşiktaş içeride başka dışarıda başkaBeşiktaş içeride başka dışarıda başka
Icardi'nin iki maçı kaldı! İşte son gelişme...Icardi'nin iki maçı kaldı! İşte son gelişme...
Anahtar Kelimeler:
şampiyonlar ligi UEFA Avrupa ligi da,

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Yayına yaklaşıp öpmeye çalıştı! Beklemediği bir şey yaşadı

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Herkes bu belediye başkanını konuştu! "Aşka devam" pozu geldi

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.