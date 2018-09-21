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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 21.09.2018 16:10 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki ilk maçların ardından yapılan oylamada, Barcelona forması giyen Lionel Messi haftanın futbolcusu seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusu Messi

UEFA'nın internet sitesinde yer alan ankette, Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği mücadelede 3 gol atan 31 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi, rakiplerini geride bırakarak haftanın futbolcusu oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez hat-trick yaparak rekor kıran Messi, oylamada Liverpool'dan İngiliz James Milner, Olympique Lyon'dan Fransız Nabil Fekir ve Manchester United'dan Fransız Paul Pogba'yı geride bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Şampiyonlar Ligi messi barcelona

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