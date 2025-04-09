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  4. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
09.04.2025 16:20
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UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından maçların uzatmalar yerine direkt penaltılara gitmesini sağlayacak kural değişikliğinden vazgeçtiği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tarihi değişiklikten vazgeçildi!

Avrupa'da kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde yeni format ilk kez bu sezon uygulandı. Önceki yıllarda dörder takımlı 8 gruptan oluşan formatın yerini İsviçre modeli adı verilen lig sistemi aldı. Takım sayısının 32'den 36'ya yükseldiği ve lig formatının uygulandığı turnuvada ilk 8'deki takımlar direkt son 16'ya yükseldi. Ligde 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan takımlardan ise sekizi, oynanan play-off maçlarının ardından adını bir üst tura yazdırdı. Şampiyonlar Ligi'nde yeni formatın ilk kez uygulandığı sezonda UEFA, gelecek yıllarda geçerli olabilecek bir değişikliği düşünse de onay çıkmadığı iddia edildi.

TARİHİ DEĞİŞİKLİKTEN VAZGEÇİLDİ

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Times gazetesinde yer alan habere göre, UEFA'nın Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ve sonrasındaki maçlarda uzatmaları iptal edip direkt penaltı atışlarına geçilmesi yönündeki değişikliği kabul etmediği belirtildi. UEFA Kulüpler Birliği Komitesi'nde görüşülen kural değişikliğinin yoğun fikstür nedeniyle oyuncuların üzerindeki yükü azaltabileceği ancak rövanşta ev sahibi olan takıma haksız bir avantaj sağlayacağı yönünde de itirazların geldiği ifade edildi. Ek olarak uzatmaların kaldırılması halinde daha güçsüz takımların maçı penaltılara taşımak için hücum futbolunu tercih etmeyeceği ve bunun da istenmediğine dikkat çekildi.

UZATMALARA GİDEN MAÇLAR PENALTILARA GİDİYOR

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Haberde, deplasman golü kuralının kaldırılmasının ardından Şampiyonlar Ligi'nde 37 eşleşmenin uzatmaya gittiği ve 15'inin penaltı atışlarına kaldığı bilgisi paylaşıldı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise uzatmalara giden maçların yarısından biraz fazlasının penaltılarla sonuçlandığı aktarıldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde değişen formatın takımları daha fazla hücum futboluna yönlendirdiği ve kulüplerin, lig aşamasında beraberlikten ziyade galibiyete odaklanmaları gerektiğini erken fark ettiğine vurgu yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor UEFA Şampiyonlar Ligi FIFA futbol
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