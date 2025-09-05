UEFA Şampiyonlar Ligi'ne az bir süre kala Eintracht Frankfurt'u Galatasaray korkusu sardı! Yönetim şimdiden harekete geçti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray ilk maçında 18 Eylül Perşembe günü deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

ALMANLARI KORKU SARDI

Mücadelenin oynanmasına 2 haftadan az bir süre kala taraftarlar da maça gidebilmek için bilet arayışlarına başlarken Alman ekibini de şimdiden korku sardı.

HUKUK BÜROSU TUTTU

Edinilen bilgisye göre; Eintracht yöneticisi Philipp Reschke, sarı-kırmızılıların bilet almasını engellemek için hukuk bürosu tuttu. Biletlerin yüksek fiyata satılması, kombine kartının iptaliyle sonuçlanıyor.

1992'DE YAŞANMIŞTI

Eintracht taraftarları internette birbirlerini Galatasaraylılara bilet satmamaları konusunda uyarıyor. Galatasaray'a ayrılan doğu tribününde sadece 3 bin bilet var.

Ekim 1992'de Galatasaray son kez Frankfurt'ta oynadığında, takımı 30 bin taraftar desteklemişti. Aynı senaryonun tekrarlanması bekleniyor.