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UEFA Süper Kupa maçı Sergei Karasev'in

06.08.2021 22:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Hakem Komitesi, 11 Ağustos Çarşamba günü Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Windsor Park'taki Ulusal Futbol Stadyumu'nda Chelsea ile Villarreal arasında oynanacak UEFA Süper Kupa maçını Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev'in yöneteceğini duyurdu.

UEFA Süper Kupa maçı Sergei Karasev'in

UEFA Süper Kupa maçının hakemi belli oldu. UEFA Hakem Komitesi, zorlu mücadele için Rusya Futbol Federasyonu'ndan Sergei Karasev'i görevlendirdi.

Süper Kupa maçında Karasev'in yardımcılıklarını Igor Demeshko ve Maksim Gavrilin yaparken, Alexey Kulbakov dördüncü hakem olarak görev yapacak. Zorlu mücadelenin Video yardımcı hakemi (VAR) ise Almanya'dan Marco Fritz olacak. Fritz'e Polonyalı Pawel Gil ile İtalyan Massimiliano Irrati eşlik edecek. Yedek yardımcı hakem de İtalya'dan Filippo Meli olacak.

DEV FİNAL 11 AĞUSTOS'TA

Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Chelsea ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal, 11 Ağustos Çarşamba günü Kuzey İrlanda'nın Belfast kentindeki Windsor Park'taki Ulusal Futbol Stadyumu'nda Avrupa'nın en büyüğü olmak için kozlarını paylaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
iapanya italya takimlari varsa o mac sıkıcı olur kimse izlemez veya zor dayanir

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