UEFA, Türk hakem ve gözlemcilere görev verdi

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemleri ve gözlemcilerine maçlara görev verdi. FIFA kokartlı hakem Ali Palabıyık, Estonya’nın FC Flora Tallinn ile Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımları arasında yarın Lilleküla Stadyumu’nda TSİ 20.00’de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cem Satman yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaşar Kemal Uğurlu olacak.

FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, İsviçre’nin FC Luzern ile Faroe Adaları’nın KI Klaksvk takımları arasında yarın Swissporarena Stadyumu’nda TSİ 21.15’te oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.

FIFA kokartlı hakem Mete Kalkavan, Belarus’un FC Shakhtyor Soligorsk ile Danimarka’nın Esbjerg fB takımları arasında yarın Stroitel Stadyumu’nda TSİ 20.00’de oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu müsabakasını yönetecek. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kerem Ersoy yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.