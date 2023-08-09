UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI: 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor!

Türkiye, UEFA ülke puanında bir basamak daha yükseldi ve sıralamada ilerledi. Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralaması. kaçıncı sıraya geldiği merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında sorgulama yapıyor. İşte 2023-2024 UEFA ülke puanı sıralaması...
Temsilcilerimizin aldığı sonuçlar sonrsası Türkiye, UEFA ülke puanı sıralaması'nda 11. sırada yer aldı.
Türkiye'nin puanı 28.600 oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:
1- İngiltere: 88.928
2- İspanya: 75.927
3- İtalya: 71.569
4- Almanya: 69.552
5- Hollanda: 52.600
6- Fransa: 51.914
7- Portekiz: 46.982
8- Belçika: 35.200
9- İskoçya: 30.650
10- Avusturya: 29.000
11- TÜRKİYE: 28.600
12- İsviçre: 28.475
13- Sırbistan: 27.175
14: Ukrayna: 25.000
15: Norveç: 24.750