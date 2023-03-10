UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off etaplarının tamamlanmasının ardından son 16 turu başladı. Avrupa Ligi'ndeki ekibimiz Fenerbahçe ile Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, rakipleri önünde ilk maçlarına deplasmanda çıktılar.

Fenerbahçe, Sevilla karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve rövanşı beklemeye başladı. Sivasspor da Fiorentina'ya karşı 1-0 mağlup oldu ve turu Türkiye'ye bıraktı.

Başakşehir ise Gent deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak İstanbul'a avantajlı şekilde dönen taraf oldu.

Bu karşılaşmalar sonrasında futbolseverler, UEFA ülke puanı sıralamasını da merak etmeye başladı.

Türkiye, sıralamada 12. sıradaki yerini korudu ve 31.500 olan puanını Başakşehir'in beraberliğiyle birlikte 31.700'e çıkardı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 İngiltere: 105.141

2 İspanya: 90.141

3 Almanya: 81.356

4 İtalya: 75.497

5 Fransa: 60.664

6 Hollanda: 57.900

7 Portekiz: 54.382

8 Belçika: 40.000

9 İskoçya: 36.400

10 Avusturya: 34.000

11 Sırbistan: 32.375

12 TÜRKİYE: 31.700

13 İsviçre: 29.925

14 Ukrayna: 29.500

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

