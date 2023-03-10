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UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı...

10.03.2023 01:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde son 16 turu heyecanı start aldı. Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ile Konferans Ligi'ndeki ekiplerimiz Başakşehir ve Sivasspor, ilk maçlarına çıktılar. Fenerbahçe Sevilla'ya 2-0 mağlup olurken, Sivasspor da Fiorentina'ya 1-0'lık skorla yenildi. Başakşehir ise Gent deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçların ardından ise UEFA ülke puanı sıralaması futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. İşte detaylar...

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ne? Türkiye kaçıncı sırada? İşte cevabı...

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off etaplarının tamamlanmasının ardından son 16 turu başladı. Avrupa Ligi'ndeki ekibimiz Fenerbahçe ile Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor, rakipleri önünde ilk maçlarına deplasmanda çıktılar.

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Fenerbahçe, Sevilla karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve rövanşı beklemeye başladı. Sivasspor da Fiorentina'ya karşı 1-0 mağlup oldu ve turu Türkiye'ye bıraktı.

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Başakşehir ise Gent deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak İstanbul'a avantajlı şekilde dönen taraf oldu.

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Bu karşılaşmalar sonrasında futbolseverler, UEFA ülke puanı sıralamasını da merak etmeye başladı.

Türkiye, sıralamada 12. sıradaki yerini korudu ve 31.500 olan puanını Başakşehir'in beraberliğiyle birlikte 31.700'e çıkardı.

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

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1 İngiltere: 105.141
2 İspanya: 90.141
3 Almanya: 81.356
4 İtalya: 75.497
5 Fransa: 60.664
6 Hollanda: 57.900
7 Portekiz: 54.382
8 Belçika: 40.000
9 İskoçya: 36.400
10 Avusturya: 34.000
11 Sırbistan: 32.375
12 TÜRKİYE: 31.700
13 İsviçre: 29.925
14 Ukrayna: 29.500

İLK 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDİYOR

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2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direk takım gönderilmek için Türkiye'nin en az 10. sıraya yerleşmesi gerekiyor. Son 5 senedeki takım performanslarına göre toplanan puanlar bir sonraki sezona etki ediyor. Türkiye'nin 11. sıraya yerleşmesi durumunda ise şampiyon olan takım 3 eleme oynayarak Şampiyonlar Ligi'ne gitme şansını yakalayacak.

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