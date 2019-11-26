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UEFA, yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu

FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:57 | Son Güncelleme

UEFA Yılın 11'ine aday 50 oyuncu için oylamalar başladı. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da 2019 yılının en iyi 11'ini belirlemek amacıyla 5 kaleci, 15'er defans, orta saha ve forvet adayından oluşan liste, oylamaya sunuldu.

UEFA, yılın 11'i için aday oyuncuları oylamaya sundu

Listeye en çok oyuncu sokan takım, geçen yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nden zaferle ayrılan Liverpool (10) oldu. 22 oyuncunun ilk kez adaylar arasına girdiği listede, 21 ülkeden 14 takımın oyuncularına yer verildi.

Juventus'ta forma giyen 34 yaşındaki Cristiano Ronaldo, üst üste 16. kez seçildiği listede ilk 11'e en çok giren (13) oyuncu oldu. Portekizli yıldız, aynı zamanda listenin en yaşlı oyuncusu konumunda.

Oylama, 9 Aralık'a kadar UEFA'nın internet sitesinden devam edecek. Listede yer alan aday futbolcular şöyle:

Kaleciler: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Jan Oblak (Atletico Madrid), Andre Onana (Ajax), Marc-Andre ter-Stegen (Barcelona)

Defans: Jordi Alba (Barcelona), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Cesar Azpilicueta (Chelsea), Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Juventus), Jose María Gimenez (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Kalidou Koulibaly (Napoli), Aymeric Laporte (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Nicolas Tagliafico (Ajax), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Vertonghen (Tottenham)

Orta saha: Thiago Alcantara (Bayern Münih), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Sporting Lizbon), Kevin de Bruyne (Manchester City), Frenkie de Jong (Ajax), Angel di Maria (PSG), Fabian Ruiz (Napoli), Fabinho (Liverpool), Jordan Henderson (Liverpool), Jorginho (Chelsea), N'Golo Kante (Chelsea), David Silva (Manchester City), Donny van de Beek (Ajax), Georginio Wijnaldum (Liverpool), Hakim Ziyech (Ajax)

Forvet: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal), Roberto Firmino (Liverpool), Serge Gnabry (Bayern Münih), Eden Hazard (Real Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Sadio Mane (Liverpool), Kylian Mbappe (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Muhammed Salah (Liverpool), Heung-min Son (Tottenham), Raheem Sterling (Manchester City), Dusan Tadic (Ajax)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiyede o kadar başarılı futbolcu varki uefa'nın kafası karıştı o yüzden Türk oyuncular muaf tutuldu işte Türkiyenin hali bu bizler sadece eyyamcıların yardımlarıyla kazandığımız haram puanlarla kendimizi büyük takım olarak görüp ligimizde ezeli rakibimizi yendiğimizde dünya şampiyonu olmuş gibi sevinen aciz bir futbol ülkesiyiz, rakibimizi yenip veya berabere kalarak sevinen ve "şampiyonluktan ettik" naraları atıp bununla övünen garip bir ülkeyiz bakın bakalım listede kaç tane Türk oyuncu var yazık vallaha 80 milyon nüfuslu ülkemden tek futbolcu çıkartamıyoruz ama EYYAMIN kralı bizde
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