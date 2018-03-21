MAGAZİN

Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölüm izle: Serhan ile Oya aşkı ortaya çıktı! (22. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

DİZİ HABERLERİ  | 21.03.2018 11:10 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölümü dün akşam Star TV'de yayınlandıktan sonra yeni bölüm ilk sahnesi seyirciler ile paylaşıldı. Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Burcu'nun foyası ortaya çıkarken çareyi Merve'ye sığınmakta buluyor. Merve ise Burcu'yu Tunç'tan kurtulmak için kullanmaya karar veriyor. Merve aynı zamanda Serhan'ın gönderdiği boşanma kağıtlarını sonunda imzalıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile 22. yeni bölüm ilk sahnesi...

Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölüm izle: Serhan ile Oya aşkı ortaya çıktı! (22. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölümü, hayranlarını Star TV ekranına kilitledi. Dört kadın ve dört erkek arasında geçen ve aralarından bir tanesinin katil olduğu Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Burcu'nun hamile olduğu yalanı ortaya çıktı. Düşük yaptığına Mehmet'i inandıran Burcu, rapor almak için Merve'nin kapısını çalar. Merve, Burcu'nun hamile olduğu yalanını öğrenince onu Tunç'u başlarında uzaklaştırmak için kullanmaya karar verir. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Merve, sonunda boşanma kağıtlarını imzalıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Oya, Serhan, Mehmet ve Taylan, yatla ile birlikte denize açılıyorlar. Bu sırada Mehmet, Oya ile Serhan arasındaki yakınlaşmayı farkediyor. İkili arasındaki bu olay ile Serhan, boşanmak için gün aldıkları haberini de veriyor. Mehmet ise yakınlarında olan biten bu kadar olaydan bihaber olmasına şaşırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölümde Oya, Serhan ve Arzu, Mehmet'in yanına giderek Burcu'nun yalanlarını ortaya çıkarıyorlar. Burcu, hamile olduğuna ve düşük yaptığını zamanında Mehmet'i ikna etmişti. Fakat Burcu'nun bir oyun oynadığını, kendisini buzhaneye kapattığını söyledi. Ve aslında bir bebeğin hiç bir zaman olmadığını söyledi. Bunun üzerine Burcu, düşük yaptığına dair rapor alacağını söyleyerek evi terketti.

Artık Sarmaşık’ta kimseye rahat bir uyku yok. Çünkü içlerinden biri her an öldürülebilir! Düğünde yaşanan felaketten sonra herkes şundan emin: Sarmaşık’ta soğukkanlı bir katil var! Peki, katil kim? Merve, Pelin ve Arzu birbirlerinden şüpheleniyor. Kavga ciddileşiyor, Sarmaşık birden siyaha çalıyor derken Merve duruma el koyuyor. Ancak olaylar hiç olmadık biçimde gelişiyor ve Merve’nin güç gösterisi, bir aile dramına yol açıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE

Geçmişte toprağın altına gömülen şeytanlar da bir bir çıkıyor ve gözünü kin bürümüş Tunç, bir türlü Merve’yle Pelin’in peşini bırakmıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ufak Tefek Cinayetler ufak tefek cinayetler son bölüm Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi Ufak Tefek Cinayetler 21. bölüm star tv

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Çiftlik Bank'tan sonra ikinci vurgun: Anadolu Farm!

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Son dakika! Eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı hayatını kaybetti! Deniz Bölükbaşı kimdir?

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Çiftlik Bank'ın 'Tosun'u Uruguay'da manşetlerde: Ferrari 458 Spider'ı görüntülendi

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Ankara'da 14 kişi için flaş karar!

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

Mahir Ünal'dan canlı yayında kritik açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 93. son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 93. son bölüm izle!)

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin yayın tarihi sonunda belli oldu! İşte 1. bölüm fragmanı

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix'in ilk Türk orjinal dizisi için geri sayım başladı!

Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Netflix'in ilk Türk orjinal dizisi için geri sayım başladı!

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

MBC'den 11 kanala talimat: Türk dizilerini yayından kaldırın

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 92. son bölüm izle!)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (EDHO 92. son bölüm izle!)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadın 21. son bölüm izle: Pırıl - Bahar karşı karşıya! (Kadın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Kadın 21. son bölüm izle: Pırıl - Bahar karşı karşıya! (Kadın 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!)

Büşra Develi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Elenisi tarihte kimdir?

Büşra Develi kimdir? Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin Elenisi tarihte kimdir?

Reyting sonuçları 20 Mart Salı: Kim birinci oldu? EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatih'i mi?

Reyting sonuçları 20 Mart Salı: Kim birinci oldu? EDHO mu Mehmed Bir Cihan Fatih'i mi?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölüm izle: Meryem'in kalbi iflas ediyor! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 95. son bölüm izle: Meryem'in kalbi iflas ediyor! (EDHO yeni fragman ne zaman?)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi 2. bölüm fragmanı yayınlandı! (Mehmed Bir Cihan Fatihi son bölüm izle)

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

Mehmed Bir Cihan Fatihi ilk bölümüyle sosyal medyayı salladı! İşte Mehmed Bir Cihan Fatihi 1. bölümde nefes kesen savaş sahnesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.