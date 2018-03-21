Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölüm izle: Serhan ile Oya aşkı ortaya çıktı! (22. yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Ufak Tefek Cinayetler 21. son bölümü, hayranlarını Star TV ekranına kilitledi. Dört kadın ve dört erkek arasında geçen ve aralarından bir tanesinin katil olduğu Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Burcu'nun hamile olduğu yalanı ortaya çıktı. Düşük yaptığına Mehmet'i inandıran Burcu, rapor almak için Merve'nin kapısını çalar. Merve, Burcu'nun hamile olduğu yalanını öğrenince onu Tunç'u başlarında uzaklaştırmak için kullanmaya karar verir. Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Merve, sonunda boşanma kağıtlarını imzalıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM İLK SAHNESİ

Ufak Tefek Cinayetler 22. yeni bölüm ilk sahnesinde Oya, Serhan, Mehmet ve Taylan, yatla ile birlikte denize açılıyorlar. Bu sırada Mehmet, Oya ile Serhan arasındaki yakınlaşmayı farkediyor. İkili arasındaki bu olay ile Serhan, boşanmak için gün aldıkları haberini de veriyor. Mehmet ise yakınlarında olan biten bu kadar olaydan bihaber olmasına şaşırıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm ilk sahnesi...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler 21. bölümde Oya, Serhan ve Arzu, Mehmet'in yanına giderek Burcu'nun yalanlarını ortaya çıkarıyorlar. Burcu, hamile olduğuna ve düşük yaptığını zamanında Mehmet'i ikna etmişti. Fakat Burcu'nun bir oyun oynadığını, kendisini buzhaneye kapattığını söyledi. Ve aslında bir bebeğin hiç bir zaman olmadığını söyledi. Bunun üzerine Burcu, düşük yaptığına dair rapor alacağını söyleyerek evi terketti.