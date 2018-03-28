Ufak Tefek Cinayetler 23. yeni bölüm fragmanı ve sneekpeek: Merye'ye büyük şok! (Son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler Merve'nin Serhan'ın sevdiği kadının kimliğini öğreneceğini ima ediyor. Başka bir kadını odasına aldığını görünce Merve'nin gözünden yaş geliyor ama Oya, Serhan'ın davetini kabul edecek mi ve Merve Oya'yı öğrenecek mi fragmandan %100 belli diyemeyiz. Merve, Serhan'ın sevdiği kadının Oya olduğunu öğrenirse dizide yer yerinden oynar.

Son bölümü ile büyük beğeni toplayan Ufak Tefek Cinayetler dizisinin yeni bölüm fragmanı hemen izleyicilerle paylaşıldı. Ufak Tefek Cinayetler 23. Bölüm fragmanı tek bir kritik sahneye odaklanıyor. Merve'nin Serhan'ın kaldığı yeri cep telefonundan izlerken Oya'nın gelmesi ve Serhan'ın onu içeri davet etmesi.

Son bölümü efsane olarak nitelendiren Ufak Tefek Cinayetler izleyicilerini yeni bölüm fragmanı da heyecanlandırdı. Büyük bir Merve Oya savaşının kapıda olduğunu ima eden Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı farklı yorumlara neden oldu.

Kimileri merve gibi birine bu yaşananların müstahak olduğunu söylerken kimileri de Merve'nin Oya'ya ne yapacağını merak ediyor. Tabii fragmanda tam olarak gözükmediği için Merve'nin Oya'nın kimliğini öğrenemeyeceğini iddia edenler de mevcut. Ayrıca pek çok kişi sorgularda neden Raşel'in olmadığını sorguluyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Merve uçurumun kenarında! Sarmaşık şimdi her zamankinden daha zehirli ve tehlikeli. Yalan beyanlar havada uçuşuyor, gerçekler derinlere gömülüyor ve yine kazanan, korkuya yatırım yapan mı olacak? Merve ve Serhan'ın boşanma davası geldi çattı. Aksaklar dağılıyor. Tam Merve sigorta kutusu gibi her şeyi birbirine bağladı derken olaylar beklenmedik bir şekilde gelişiyor ve Merve’yle Pelin kendilerini bir anda ıssız ormanda Tunç’la baş başa buluyor! Ufak Tefek Cinayteler son bölümü kaçırdıysanız aşağıdaki bağlantı ile izleyebilirsiniz.

Ufak Tefek Cinayetler 22. bölüm izle