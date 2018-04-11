Ufak Tefek Cinayetler 24. son bölüm izle: Savaş resmen başladı! (Yeni bölüm ilk sahnesi yayınlandı!)

Ufak Tefek Cinayetler 24. son bölümü dün akşam Star TV'de heyecanla izlendi. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler son bölümü ile birlikte git gide sertleşen bir savaşın ilk adımları atılıyor. Ufak Tefek Cinayetler 24. bölümde Oya'nın Merve için yaptığı plan, tıkır tıkır işlerken Edip'in bir şeylerden şüphelenmesi ile suya düştü. Ve sonrasında gelişen olaylar ile Oya ava giderken avlandı. Çünkü Merve, Serhan'ın hayatındaki kişinin Merve olduğunu anlamış oldu. İşte Ufak Tefek Cinayetler son bölümü tamamı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMÜ

Ufak Tefek Cinayetler 24. bölümde Merve ile Oya arasındaki savaş başladı. Merve, Serhan'ın hayatındaki kadın kim öğrenmek istiyor. Oya ise Merve'nin son yaptığının bardağı taşıran son damla olduğunu söyleyerek içinde Burcu ve Pırıl'ın da olduğu bir plan yapar. Fakat hesaba katmadığı bir etken vardır Oya'nın: Edip...

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Oya, doğum günü partisinde Merve'nin gizlediği sırrı, Tunç'a ne yaptıklarını ortaya çıkarmak ve bunu da partiye gelenlere göstermek istemektedir. Burcu ve Pırıl ile yaptıkları plan son noktasına kadar düzgün bir şekilde ilerlemektedir. Fakat son anda ortaya çıkan Edip, bütün planı bozar. ve rüzgar tersine döner. Merve, Oya ile Serhan arasındaki ilişkiyi resmen öğrenmiştir. Bu da Sarmaşık da büyük bir savaşın başlaması anlamına gelir.