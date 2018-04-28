Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı: Oya intihar ediyor! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler” son bölümde Merve ile Elif, Oya'yı oyuna getirmeyi başardılar. Tedavi ediyorum diyerek verdikleri ilacın onda hafıza kaybı, paranoya gibi etkileri altında kalan Oya'nın Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında elbiseleri ile denize girdiği sahneler "Yoksa intihar mı ediyor?" diye meraklandırdı. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!