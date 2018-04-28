Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı: Oya intihar ediyor! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 27. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabetin anlatıldığı “Ufak Tefek Cinayetler” son bölümde Merve ile Elif, Oya'yı oyuna getirmeyi başardılar. Tedavi ediyorum diyerek verdikleri ilacın onda hafıza kaybı, paranoya gibi etkileri altında kalan Oya'nın Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında elbiseleri ile denize girdiği sahneler "Yoksa intihar mı ediyor?" diye meraklandırdı. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...
Merve saldırısına devam ediyor. Oya ise dişli, o kadar kolay yıkılacak gibi değil; Serhan’la ilişkileri sandığından da güçlü. Pek çok savaştan yine birbirlerini seçerek çıkıyorlar. Oya, olup bitenin Merve’nin oyunu olduğunu anlayacak mı? Elif, Oya’dan istediğini alabilecek mi? Kemal başkomiser adım adım sona yaklaşıyor artık; şüphelilerle görüşmek için izin çıkarttırıyor! Derya bile onlarla nihayet karşılaşacağı için heyecanlı!
Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümde Merve düşünüp taşındığı planı uygulamaya çalışırken, işe Serhan'ı kandırmakla başladı. Diziye yeni katılan karakter Elif ile Oya'ya karşı plan yapan Merve ise intikamını almak için harekete geçti.
Ufak Tefek Cinayetler 26. bölümün ardından gelecek bölümden de ilk sahne yayınlandı. Çocuğu olur umuduyla ansızın çıkıp gelen eski okul arkadaşı ve meslektaşına tedavi olmayı kabul eden Oya'nın durumu gittikçe kötüleşiyor. Merve ve Elif'in tuzağına düşen Oya'ya ne olacak? Oya'nın okul arkadaşı Elif neden Merve'yle işbirliği yaptı?
UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜM İZLE
Oya ve Merve arasındaki muazzam çatışma başlıyor! Merve intikam planına başladı! İki kadın arasındaki muazzam çatışma nihayet başlıyor! Artık ateşin önünde kimse duramaz.. Bu arada Oya’nın hayatında çok heyecan verici bir gelişme var. Gelecek, ışıldıyor mu Oya’ya? Arzu, o yumruğun intikamını tam da kadınca bir oyunla alacak. Mehmet’i oyuna çekiyor. Kare as’ın dördüncüsü Pelin’in ise başına çorap örülmekte! Tam da evinin içinde, farkında olmadığı bir tehlike var. Taytay’ını kaybetmesi, an meselesi.
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