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Ufak Tefek Cinayetler 29. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 12.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dört kadın ve dört adam arasında karanlık sırlar, tutkulu bir aşk, yalanlar ve bitmek bilmez bir rekabeti anlatan Ufak Tefek Cinayetler son bölümde Merve, Oya'yı ölüme terketmişti. Oya'ya ne oldu sorusu yeni bölüm fragmanı ile cevabını buldu. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya, kazadan sağ çıktıktan sonra Merve'ye hesap sormaya gidiyor. Ve elindeki kanıtı gösteriyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 29. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı! (Ufak Tefek Cinayetler son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 29. yeni bölüm fragmanı Star TV tarafından yayınlandı. Salı günü ekrana gelen Ufak Tefek Cinayetler son bölümü Merve'nin Oya'yı ölüme terketmesi ile sona ermişti. Son bölümde Oya ile Merve kaza geçirmişlerdi. Aracın içinde sıkışan Oya, kurtulmak için ondan yardım isterken Merve, yanmaya başlayan arabanın için onu öylece bırakmıştı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanında Oya'nın arabanın için kurtulduğu an gösteriliyor. Daha sonra ise ilk işi Merve'nin karşına çıkmak oluyor. Elindeki ses kaydını dinleten Oya, Merve'yi polise ihbar edeceğini söylüyor. Merve bu durumda ne yapacak? İşte heyecan verici Ufak Tefek Cinayetler yeni bölüm fragmanı...

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde iki büyük düşman, Oya ile Merve sonunda yüzleşti. Merve, Oya'yı karşısında şok geçirir. Fakat sonra onunla yüzleşmeye karar verir. Oya ile Merve, yolda birbirlerine karşı eteklerindeki bütün taşları, bütün hislerini açık açık söylerler. Fakat ikili arabada tartışma yaşar ve feci bir kaza geçirirler. Defalarca takla takan araçta Oya'nın emniyet kemeri sıkışmış ve kapısı açılmıyor. Daha sonra kendine gelen Merve, araçtan çıktıktan sonra Oya'yı yanmaya başlayan araçta "Yapamam Oya, herkese bildiklerini söylersin" diyerek terkeder.

Merve bir kâbusa uyanıyor. Bir yanda Oya’nın öldüğü haberi. Diğer yanda Oya için aşk acısı çeken Serhan. Bakalım, Merve bu kâbusun içinden çıkabilecek mi yoksa her şey daha kötüleşip bir karabasana mı dönüşecek? Oya’nın dünyası aldığı bir haberle aydınlanıyor ama onun önce karanlıkla hesabını kapatması lazım. Oya artık duracak gibi değil. Dinamitleri patlata patlata gidiyor. Kocaman bir intikam yürüyüşü başladı. Ve cinayete doğru gidiliyor artık.... Yeni gelen bilgiler ışığında, Başkomiser Kemal ise şu soruyu sorarken buluyor kendini: Ya asıl suçlu, en az şüphelendiğimiz kişiyse?

Ufak Tefek Cinayetler Son Bölüm izle

UFAK TEFEK CİNAYETLER 29. BÖLÜM İLK SAHNE


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