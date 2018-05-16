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Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!

UFAK TEFEK CİNAYETLER HABERLERİ  | 16.05.2018 02:51 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler son yayınlanan 29. bölümünde trafik kazası yapan Oya ve Merve'nin içinde bulunduğu araç takla atarak şarampole uçtu. Yanmaya başlayan otomobilde sıkışan Oya'yı ise Merve kurtarmayarak ölüme terk etti. Dizinin son bölümünde Oya araçtan nasıl kurtuldu? Hamile olan Oya'nın bebeği düştü mü? Yeni bölüm fragmanında ise Merve, Oya ve Serhan hakkında duydukları karşısında bir şok daha yaşıyor.

Ufak Tefek Cinayetler 30. yeni bölüm ilk sahne! Merve'ye bir Oya ve Serhan şoku daha!

Ufak Tefek Cinayetler'in 22 Mayıs Salı ekrana gelecek olan 30. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Ofise gelen Merve karşısında eski bir tanıdığı olan Ekrem'i görür. Serhan'la boşanma süreçlerinden haberdar olan Ekrem'in söyledikleri Merve'yi şoke ediyor. Oya, Serhan ve Pelin'le yemek yediklerini anlatan Ekrem, Merve'ye bir şokk daha yaşatıyor.

Star TV'de sezon finaline hazırlanan Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde Oya ve Merve arasındaki büyük savaş kızıştı. Oya'nın kullandığı araçta çılgına dönen Merve direksiyona asılarak kaza yapmalarına neden oldu. Taklalar atan araçta sıkışan Oya'yı ise Merve adeta ölüme terk etti ve kurtarmadı. Yanan otomobilde uzun süre çırpınan Oya kendi imkanlarıyla kurtulmayı başardı.

Ancak hamile olan Oya bebeğine zarar gelip gelmediği öğrenmek için hastaneye koştu. Serhan'dan hamile olan Oya, bebeğinin yaşadığını öğrenince büyük mutluluk yaşadı. Dizinin final sahnesinde ise Serhan yine Oya'nın kapısına geldi ve aşkını tekrar ilan etti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cinayete adım adım. Ufak Tefek Cinayetlerde son düzlük başlıyor. Şüphelileri görmeye, cinayetler ilgili büyük bilgiler alıp, sonuca varılmaya başlandı. Kemal hızla çözüme gidiyor. Önüne beklemediği engeller çıksa da, durmaya niyeti yok. Ölmeyenler kimler, görmeye başladık.

Diğer yanda Oya- Merve kapışması sürpriz bir sonuca çıkıyor. Serhan'sa araştırmaya karar veriyor. İpin ucundan tutarak, sonuca ulaşmaya, bu kadınların ne sakladığını, bu noktaya nasıl gelindiğini bulmaya kararlı.

Arzu için hesap vakti geldi çattı. Burcu ve Arzu hesaplarını görmek zorundalar artık. Peki bu kapışmada kim ayakta kalacak. Ufak Tefek Cinayetler kartların hızlıca açıldığı, şaşırtıcı yeni bölümüyle Salı akşamı Star'da...

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