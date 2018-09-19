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Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden ilk fragman yayınlandı! Kerim Adil ve Merve'nin yüzleşmesi

DİZİ HABERLERİ  | 19.09.2018 00:35 | Son Güncelleme

Star TV'nin fenomen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yeni sezonu büyük sürprizlerle açtı. Ufak Tefek Cinayetler'in 34. yeni bölümünden ilk sahne ise, 33. bölümün hemen ardından yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm ön izlemesinde, Merve ve Osman Sonant'ın canlandırdığı Kerim Adil Sağlam arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor. Kerim Adil , Merve'ye 'O evi aldım. Sen Serhan'ı bırakırsın aksak olmaktan vazgeçersen, gelir tahtına kurulursun' sözleri dikkat çekiyor.

Ufak Tefek Cinayetler 34. bölümden ilk fragman yayınlandı! Kerim Adil ve Merve'nin yüzleşmesi

Ufak Tefek Cinayetler yeni sezona bomba gibi girdi. Diziye yeni katılan Ushan Çakır ve Osman Sonant'la kadrosunu güçlendiren Ufak Tefek Cinayetler'in merakla beklenen yeni sezon ilk bölümü yayınlandı.

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil ve Tülin Özen'in başrolünde oynadığı Ufak Tefek Cinayetler dizisine Ushan Çakır ve Osman Sonant da katıldı. Ufak Tefek Cinayetler'in 25 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan 34. yeni bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Merve ve Kerim Adil Sağlam arasında yüzleşmenin yaşandığı yeni bölüm fragmanında, Merve 'Ben o evi geri alacağım ve Serhan'la yeniden mutlu bir aile olarak oturacağız. Buraya ait olmayan sizler ise geldiğiniz gibi gideceksiniz' diyor. Kerim Adil ise bu reste karşılık 'Artık bir şey istemiyorum. Ben o evi aldım. Bu ne demek biliyorsun. Serhan'ı bırakırsan aksak olmaktan vazgeçersin ve gelir tahtına oturursun' sözleriyle yanıt veriyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ SEZON İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?
Sarmaşık’ın ağır topları sorgu odasında!

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

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