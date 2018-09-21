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Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serhan cinayet suçlamasıyla sorguda

DİZİ HABERLERİ  | 21.09.2018 00:57 | Son Güncelleme

Star TV'de ikinci sezonuyla ekranlarda olan Ufak Tefek Cinayetler'in 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in 25 Eylül Salı akşamı ekrana gelecek olan olan 34. bölümünde, Edip'i öldürmek suçlamasıyla gözaltında olan Serhan sorguya alınıyor. Arzu'nun Mehmet'e söylediği 'Bizim günahımız bu, polise gitmeliyiz' sözleri ise dikkat çekiyor. Dizinin yeni bölümünde Merve ve Oya arasındaki gerilim ise tırmanıyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölüm fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serhan cinayet suçlamasıyla sorguda

Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın da katılmasıyla yeni sezonu bomba gibi açan Ufak Tefek Cinayetler'de yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Bir yandan Sarmaşık'a yeni gelen Merve'nin eski aşkı El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam ile Emre Çelen ortalığı karıştırırken, Serhan ise sürpriz bir şekilde Edip cinayeti şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, cinayet şüphesiyle gözaltında olan Serhan sorguya alınıyor. Arzu ile Mehmet arasındaki konuşma ise dikkatleri çekiyor. Arzu'nun 'Bizim günahımız bu Mehmet polise gitmeliyiz' sözlerine Mehmet karşı çıkıyor ve 'Aklından bile geçirme, bizim çocuklarımız var.Delirdin mi sen?' yanıtını veriyor.

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Merve'nin eski aşkı olan Kerim Adil Sağlam, yaptığı hamlelerle Sarmaşık'ı karıştırdı. Serhan ve Oya'nın eski evlerini satın alan Kerim Adil Sağlam, Sarmaşık'a yerleşti. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon ilk bölümünde, Oya ile Serhan'ın bebeği dünyaya geldi. El Turko lakaplı Kerim, diziye dahil olup Oya ile samimiyetini ilerletti. Üstelik güç gösterileri ile ünlü Merve'ye de dişli bir rakip oldu.

Merve, Pelin, Oya ve Arzu… Mahşerin dört atlısı tekrar bir arada. Yine alabildiğine zarif, göz alıcı ve bir o kadar da tehlikeliler. Çünkü ufak tefek cinayetler ve daha büyükleri tam da böyle işlenir. En karanlık işlerin icabına en ışıltılı yerlerde, herkesin gözü önünde bakılır.

Edip cinayetinden sonra görülecek çok fazla hesap, verilecek çok fazla savaş var. Başkomiser Kemal, cinayeti bir an önce aydınlatmaya kararlı. Nihayet Sarmaşık’ın ağır topları sorguya çekiliyor ve Kemal sonuca varıyor!

Diğer yandan, Kerim Adil Sağlam, bütün karanlığıyla Sarmaşık'a çöküyor. Birden güneşli dünyalarını kara bulutlar sarıyor.

Bundan sonrası, daha kanlı, daha sert fakat çok daha etkileyici olacak, belli. Aşk kokusu, suç rüzgarına karışıp, dolaşıyor Sarmaşık'ta...

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