Ufak Tefek Cinayetler 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Serhan cinayet suçlamasıyla sorguda

Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın da katılmasıyla yeni sezonu bomba gibi açan Ufak Tefek Cinayetler'de yeni bölümde ortalık iyice karışıyor. Bir yandan Sarmaşık'a yeni gelen Merve'nin eski aşkı El Turco lakaplı Kerim Adil Sağlam ile Emre Çelen ortalığı karıştırırken, Serhan ise sürpriz bir şekilde Edip cinayeti şüphelisi olarak gözaltına alınmıştı.

Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, cinayet şüphesiyle gözaltında olan Serhan sorguya alınıyor. Arzu ile Mehmet arasındaki konuşma ise dikkatleri çekiyor. Arzu'nun 'Bizim günahımız bu Mehmet polise gitmeliyiz' sözlerine Mehmet karşı çıkıyor ve 'Aklından bile geçirme, bizim çocuklarımız var.Delirdin mi sen?' yanıtını veriyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM SNEAK PEEK

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Merve'nin eski aşkı olan Kerim Adil Sağlam, yaptığı hamlelerle Sarmaşık'ı karıştırdı. Serhan ve Oya'nın eski evlerini satın alan Kerim Adil Sağlam, Sarmaşık'a yerleşti. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni sezon ilk bölümünde, Oya ile Serhan'ın bebeği dünyaya geldi. El Turko lakaplı Kerim, diziye dahil olup Oya ile samimiyetini ilerletti. Üstelik güç gösterileri ile ünlü Merve'ye de dişli bir rakip oldu.