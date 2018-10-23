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Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm 3. fragmanı! Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor!

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 03:06 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Edip'in katilinin ortaya çıkacağı 38. yeni bölümde 3. fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde Sarmaşık'ta 'Edip'i kim öldürdü?' sorusu yanıt buluyor. Şüphe okları Merve, Pelin, Arzu, Mehmet, Taylan, Serhan arasında gidip gelirken, sevilen dizinin başarılı senaristti Meriç Acemi, çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bölüm ile ilgili açıklama yaptı. İşte Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm fragmanı...

Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm 3. fragmanı! Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star TV’nin fenomen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” in 23 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor.

Şüphe okları Merve, Pelin, Arzu, Mehmet, Taylan, Serhan arasında gidip gelirken, sevilen dizinin başarılı senaristti Meriç Acemi, çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bölüm ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bir defa çok şaşırtıcı bir bölüm olacağını söyleyebiliriz. Nefes nefese çözülecek olaylar. Katilin kim olduğu ve beklediğimiz başka şeyler de, zincir gibi boşalmaya başlayacak. Tüyo olarak şunu söyleyebilirim; katilin kim olduğunu anlamamız, aslında sadece başlangıç. Devamında çok daha büyük olaylar bekliyor bizi. Dedik ya, Ufak Tefek Cinayetler "ve daha büyükleri!” “.

Ufak Tefek Cinayetler’de geri sayım başladı, Edip’in katili ve çok daha fazlası Salı akşamı Star Tv’de.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Başrollerini Gökçe Bahadır, Mert Fırat, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Tülin Özen, Osman Sonant ve Ushan Çakır'ın paylaştığı Ufak Tefek Cinayetler’de Edip’in katili ve çok daha fazlasının öğrenileceği yeni bölüm, 23 Ekim salı akşamı Star TV’de.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 38. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ufak Tefek Cinayetler'in yeni bölümünde, iyiler ve kötüler arasındaki savaş iyice kızışıyor. Herkes tarafını seçsin! Betül kılıcını çekti, babalık tespiti davasıyla Oya'yı tek hamlede yere sermeye kararlı. Bu yetmezmiş gibi bir de Merve pimi çekiyor ve Oya'yla Kerim'in birlikte olduğu dedikodusu Sarmaşık'ta bomba gibi patlıyor. Tüm bunlar Oya-Serhan cephesinde işleri iyice karıştırıyor. Emre'yle Pelin'in gizli geçmişlerini öğrenen Burcu bakalım nasıl bir hamle yapacak? Başkomiser Kemal, Sarmaşık soruşturmasını derinleştiriyor ve Edip'in katilini bulmaya bir adım daha yaklaşıyor. Köşeye sıkışan katil, vicdan azabıyla kıvranıyor! Edip'in katilinin kim olduğunu nihayet öğreneceğimiz yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star'da!

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