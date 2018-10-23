Ufak Tefek Cinayetler 38. yeni bölüm 3. fragmanı! Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor!

Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Ali Bilgin ve Deniz Yorulmazer’in üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin kaleme aldığı, Star TV’nin fenomen dizisi “Ufak Tefek Cinayetler” in 23 Ekim Salı akşamı ekrana gelecek yeni bölümünde Edip’in merakla beklenen katili ortaya çıkıyor.

Şüphe okları Merve, Pelin, Arzu, Mehmet, Taylan, Serhan arasında gidip gelirken, sevilen dizinin başarılı senaristti Meriç Acemi, çarpıcı gelişmelerin yaşanacağı bölüm ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bir defa çok şaşırtıcı bir bölüm olacağını söyleyebiliriz. Nefes nefese çözülecek olaylar. Katilin kim olduğu ve beklediğimiz başka şeyler de, zincir gibi boşalmaya başlayacak. Tüyo olarak şunu söyleyebilirim; katilin kim olduğunu anlamamız, aslında sadece başlangıç. Devamında çok daha büyük olaylar bekliyor bizi. Dedik ya, Ufak Tefek Cinayetler "ve daha büyükleri!” “.

Ufak Tefek Cinayetler’de geri sayım başladı, Edip’in katili ve çok daha fazlası Salı akşamı Star Tv’de.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI