Ufak Tefek Cinayetler'de Gökçe Bahadır ayrılıyor mu? Ay Yapım'dan açıklama

Merve, Oya, Pelin ve Arzu adında 4 yakın arkadaşın entrikalarının konu olarak işlendiği Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncusu Gökçe Bahadır'ın sezon sonu diziden ayrılacağı iddiası gündeme gelmişti.

Gökçe Bahadır'ın yerineise yeni sezonda güzel oyuncu Bensu Soral'ın kadroya katılacağı öne sürülmüştü. Ufak Tefek Cinayetler'in yapımcısı Ay Yapım'dan konuyla ilgili açıklama geldi.

Ay Yapım'ın açıklamasında Gökçe Bahadır'ın diziye devam edileceği belirterek şu ifadelere yer verildi.:

'Ufak Tefek Cinayetler dizisinin başrol oyuncularından Gökçe Bahadır'ın diziden ayrılacağına yönelik internette yazılan haberler tamamen asılsızdır.

Gökçe Bahadır ve tüm ekibimiz büyük bir uyum içerisinde çalışmaya devam etmektedir. Şirketimizin resmi kanallarından paylaşılmayan hiç bir habere itibar etmemenizi önemli rica ederiz.

Her Salı akşamı olduğu gibi bu hafta da sizlerle birlikte olmayı heyecanla bekliyoruz.'