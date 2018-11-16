Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim'den Merve'ye şok teklif! 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 20 Kasım Salı akşamı ekrana gelecek olan 42. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler 42. yeni bölümünde Arzu'nun ölümü Sarmaşık'ta birçok şeyi değiştiriyor. Dizide haftalardır yer almayan Merve ise ortaya çıkıyor ve Kerim Adil Sağlam ile aralarında dikkat çeken bir konuşma yaşanıyor. Kerim Merve'ye birlikte olmayı teklif ederek, 'Dönüp bir karar vermen gerekiyor Merve. Aksak olmaktan vazgeçecek misin. Bir karar ver. Senin derdin Oya. Bitireyim onu. Hayatı dar edeyim istersen' diyor. Diğer yandan ise Serhan'a karşı Oya'yı kullanan Kerim, Serhan'ın çok önem verdiği teklif dosyasını bulup fotoğrafını çekmesini istiyor. Kerim'in elinde Arzu cinayetiyle ilgili konuşma kayıtlarının olduğunu bilen Oya, mecburen Kerim'in istediklerini yapıyor ancak 'Seni öldüreceğim' diye tehdit ediyor. Emre ise Pelin'e birlikte yurt dışına gitmeyi teklif ederek uçak biletlerini aldığını söylüyor. Taylan ise Pelin'in kendisini terk edeceğini anlıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sarmaşık kadınları yol ayrımında. Hasret bitiyor! Merve ve Kerim nihayet Paris'te buluşup özlem gideriyorlar. Başkomiser Kemal, açtığı soruşturmayla Sarmaşık sakinlerinin üstüne karabasan gibi çöküyor. Merve, Pelin ve Oya... Her biri büyük bir yol ayrımında. Bir an önce karar vermeleri gerekiyor. Üstelik filmi ileri sarıp tüyo alma şansları da yok. Tek bir atış, tek bir karar! Merve boşanmak için ilk adımı atıp yepyeni bir dönem başlatacak mı? Oya, Kerim'in isteğini yerine getirip, Serhan'a ihanet edecek mi? Pelin, Emre'yle gitmeyi mi seçecek yoksa Taylan'la kalmayı mı? Sonunda aşk kazanır dedirtecek, duygu dolu yeni bölümüyle Ufak Tefek Cinayetler Salı akşamı Star TV'de. MERVE AKSAK ORTAYA ÇIKTI! UFAK TEFEK CİNAYETLER 42. BÖLÜM İLK SAHNE

Ufak Tefek Cinayetler'in 42. bölümünden ilk sahne de yayınlandı. Dizide haftalardır görünmeyen Aslıhan Gürbüz'ün oynadığı Merve Aksak ortaya çıktı. Merve'nin yerini bulan Kerim Adil Sağlam, Merve Aksak'ın karşısına çıktı.