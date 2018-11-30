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Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yumruk yumruğa kavga ediyor! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 30.11.2018 23:50 | Son Güncelleme

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 44. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Ufak Tefek Cinayetler yeni bölümde Serhan ile Merve'nin boşanma savaşı başlıyor ve çocuklarının velayetini almak için birbirlerine giriyorlar. Kerim ve Merve Aksak arasındaki ilişki ise ortaya çıkıyor. Taylan ise Pelin'in Emre'yle ilişkisini anlıyor ve 'Pelin beni aldatıyor' itirafında bulunuyor. Kerim ve Serhan ise yumruk yumruğa kavga ediyor. İşte Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm fragmanı ve özeti.

Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yumruk yumruğa kavga ediyor! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'in 4 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Boşanma aşamasında olan Serhan ve Merve avukatlarıyla birlikte görüşme yapıyorlar. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşma sağlamak için arabulucu eşliğinde görüşme yapan ikili arasında sinirler geriliyor. Serhan, Merve'ye 'Otel köşelerinde çocuğumuzu süründürürken utanmadın mı?' diye bağırıyor.

Diğer yandan ise Serhan ile Kerim Adil Sağlam arasında büyük kapışma yaşanıyor. İkili yumruk yumruğa kavga ediyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44. BÖLÜM ÖZETİ
Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Star TV'nin entrikalarla dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 43. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak geri döndü. , Serhan’ın(Mert Fırat) ölen amcası Nejdet Aksak’ın eşi Şebnem Aksak rolüyle diziye katılan Şükran Ovalı ise Sarmaşık'a damga vurdu. Şebnem Aksak entrikaları ile ortalığı fena karıştırdı. Şebnem Aksak'ın gelişi Merve Serhan ve Oya üçgeninde yeni gelişmelere yol açtı.

Ufak Tefek Cinayetler son bölüm finalinde ise Serhan, Kerim'i köşeye sıkıştırdı. Serhan'ın ihbar etmesiyle Kerim'in et tırları zabıta tarafından durduruldu ve kontrole alındı. Kerim'in sevkiyatını yaptığı 3 milyon TL'lik etler ortada kaldı. Kerim ise ihbar edenin Serhan olduğunu öğrenince yanına gitti. Serhan ve Kerim arasında yüzleşme yaşandı. Serhan, Kerim'e Sarmaşık'a neden geldiğini ve asıl amacının ne olduğunu sordu. Peki Kerim Merve'ye olan aşkını Serhan'a açıklayacak mı?

Şebnem Aksak Sarmaşık'ı birbirine katıyor! Merve geri dönüyor! Ama onu kimsenin bulamayacağı, çok sürprizli bir yere yerleşiyor. Artık Merve'yle Kerim'in hiç kimseye söylemedikleri başka bir sırları daha var. Ve bu yüzden de birbirlerine her zamankinden çok daha yakınlar! Şebnem Aksak, Sarmaşık'a hızlı bir giriş yapıyor ve ortalığı bir anda karıştırıp dengeleri alt üst ediyor. Merve ve Serhan hiç beklemedikleri bir şekilde kendilerini velayet savaşının ortasında buluyor. Bakalım bu vahşi savaşın kazananı kim olacak? Serhan, Oya'yı tehdit eden Kerim'in gözünün yaşına bakmıyor ve ondan çok fena bir intikam alıyor

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