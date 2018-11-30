Ufak Tefek Cinayetler'de Kerim ve Serhan yumruk yumruğa kavga ediyor! Ufak Tefek Cinayetler 44. yeni bölüm fragmanı izle!

Ufak Tefek Cinayetler'in 4 Aralık Salı akşamı ekrana gelecek olan 44. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Boşanma aşamasında olan Serhan ve Merve avukatlarıyla birlikte görüşme yapıyorlar. Çocuklarının velayeti konusunda anlaşma sağlamak için arabulucu eşliğinde görüşme yapan ikili arasında sinirler geriliyor. Serhan, Merve'ye 'Otel köşelerinde çocuğumuzu süründürürken utanmadın mı?' diye bağırıyor.

Diğer yandan ise Serhan ile Kerim Adil Sağlam arasında büyük kapışma yaşanıyor. İkili yumruk yumruğa kavga ediyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER 44. BÖLÜM ÖZETİ

Boşanma savaşı başladı! Herkes tarafını seçiyor. İhanet edenler, sözünden dönenler, son anda delikanlılık edenler... Fakat asıl kararı Merve verecek. Kerim, aşkı için ateşe atladı ve onu ancak Merve kurtarabilir. Kerim’i kurtarırsa Mila’nın velayetini kaybeder. Ne karar vermeli? Oya da benzer durumda. Prensipleriyle aşkı arasında kalıyor.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin entrikalarla dolu dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 43. son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'de Merve Aksak geri döndü. , Serhan’ın(Mert Fırat) ölen amcası Nejdet Aksak’ın eşi Şebnem Aksak rolüyle diziye katılan Şükran Ovalı ise Sarmaşık'a damga vurdu. Şebnem Aksak entrikaları ile ortalığı fena karıştırdı. Şebnem Aksak'ın gelişi Merve Serhan ve Oya üçgeninde yeni gelişmelere yol açtı.