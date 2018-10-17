Ufak Tefek Cinayetler'de Merve neden yok? Aslıhan Gürbüz ayrıldı mı?

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği yapımda Merve Aksak karakterini canlandıran Aslıhan Gürbüz, 37. bölümün çekildiği sırada bel fıtığı nedeniyle sete gelemedi. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ünlü oyuncu, çekimlere gidemediği için Ufak Tefek Cinayetler'in son bölümünde rol almadı. Merve ise senaryo gereği, tek bir sahnede (uzaktan çekimle) kızı Mila'yla birlikte Sarmaşık'tan ayrılmış gibi gösterildi.

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler 16 Ekim Salı akşamı 37. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin son bölümünde başrol oyuncularından Aslıhan Gürbüz ise yer almadı. Dizinin önemli karakterlerinden olan Merve'nin ortada görünmemesi merak konusu oldu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ufak Tefek Cinayetler son bölümde; Emre ile Kerim fitili ateşler. Emre bir yemek planlar ve kızların arasını bozar. Ayrıca Burcu ile tanışmasında Merve'nin aracı olduğunu söyler. Merve ise, Kerim'in arabasını pert etmesinden sonra seyahate çıkmak zorunda kalır. Betül Aksak torununa kafayı takmıştır. Yaptırdığı DNA sonucuna göre torununa Aksak soyadını verecektir.

Sarmaşık’ın yeni iki ismi için intikam vakti gelir. Emre, Pelin’in sırrını yemek masasında ortaya dökmeye kararlıdır. Arzu ile Pelin birbirine düşer. Betül Hanım torununa Aksak soyadını vermekte kararlıdır ama önce DNA testi ile işini garantiye almak ister.

Kerim ve Emre, Sarmaşık'ın altını üstüne getirmeye ant içtiler. Şimdi yerin altında gömülü sırları olan Sarmaşık sakinleri düşünsün! Emre gümbür gümbür gidiyor, sırları bir bir ortaya döküyor. Ve bir sonraki aşamaya geçiyorlar: Edip'i kimin öldürdüğünü bulacaklar. Çember daralıyor. Oya bir yandan, Kemal bir yandan, bir de bu adamlar... Sonuca adım adım yaklaşıyoruz. Şer ittifakının dağılması ise an meselesi. Nihayet bir kaçak çıkıyor... Çözülme başladı!

Diğer büyük bombayı Betül Aksak atıyor. Oya'nın bebeği, Aksak soyadını alacak artık, kaçış yok. Ne Merve durabilir bunun önünde, ne Oya... "Deniz Aksak" ismi, gümbür gümbür geliyor.

