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UFC dövüşçüsü McGregor NBA Finalleri'nin önüne geçti! 'Erkekler tuvaletinde bir kadına tecavüz etti' iddası...

16.06.2023 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA final maçının devre arasında tanıtım skeci için parkeye çıkan boksör Conor McGregor, Miami Heat'in maskotunu yumrukladı. Yaralanan maskot, hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü UFC sporcusu bu hareketi nedeniyle tepki çekmeye devam ederken, çok konuşulacak bir iddia da gündeme geldi. İşte detaylar...

Heat-Denver Nuggets NBA finali 4’üncü karşılaşması devre arasında bir ağrı kesici sprey reklamı için parkeye inen McGregor, gösteri sırasında Miami Heat’in maskotu Burnie’yi iki kez yumruklamış, aldığı yumruk darbeleriyle yere serilen altın boks eldivenli maskot yere serilirken, ünlü boksör yumruk atmayı sürdürmüştü.

MCGREGOR, FİNALLERİN ÖNÜNE GEÇTİ

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Sosyal medyada yer alan görüntülerden sonra McGregor’un sadece sembolik olarak dövüşmesi gerekirken maskota ciddi şekilde yumruk atması büyük tepkilere neden olurken, İngiliz basınından bir bomba iddia daha ortaya atıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

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Maskotu yumruklamasıyla konuşulan Connor McGregor için 'Finallerde, erkekler tuvaletinde bir kadına tecavüz etti' suçlamaları gündeme bomba gibi düşerken, ünlü UFC dövüşçüsü tüm bu suçlamaları reddetti.

Konuyla ilgilenen avukatlar ise, McGregor'ın kadını kendisiyle oral seks yapmaya zorlamadan önce "agresif bir şekilde öptüğünü" iddia ediyor.


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