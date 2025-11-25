UFO olduğu iddia edilmişti! O gölün dibinde bulundu, tamamen sağlam

Kuzey Amerika'da bulunan Ontario Gölü'nün dibinde, hâlâ tamamen sağlam olan 200 yıllık bir gemi enkazı bulundu. Detaylı incelemeler sonucunda, tekneyi bağlamak için kullanılan halat türüne bakılarak bu garip yapının 1800'lere dayandığı düşünüldü.

ÖNEMLİ PARÇALARI EKSİK

Ancak tekneyle ilgili birkaç şey dalgıç ekibini şaşkına çevirdi. Kıç güvertede bir merkez tahtası ve dümeninin olmaması dikkatlerini çekti. Arkeolog James Conolly, bu özelliklerin dev geminin 19. yüzyılın ilk yarısına ait olduğunu belirtti.

Her iki direğin de hâlâ ayakta olduğunu fark ettiler. Bu durumun böylesine eski bir yapı için son derece nadir bir durum olduğu söylendi. Yıllar önce ise bu gölde UFO olduğu iddiaları gündeme gelmişti.