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Ufuk Akyol: Milli takım her oyuncunun hedefidir

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 05.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Antalyasporlu Ufuk Akyol, Fenerbahçe karşısında iyi mücadele ettiklerini belirterek, "Takım arkadaşlarımın hepsinin ayağına sağlık. Gerçekten çok iyi mücadele ettik, iyi kapandık. 1 tane net pozisyonumuz vardı onu da değerlendirdik ve 3 puanı aldık" dedi.

Ufuk Akyol: Milli takım her oyuncunun hedefidir

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup eden Antalyaspor'da galibiyet golünü kaydeden Ufuk Akyol, karşılaşma sonrası Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.

"İKİ HAFTADIR GİRDİĞİMİZ POZİSYONLARI DEĞERLENDİRİYORUZ"

İki haftadır buldukları pozisyonları değerlendirdiklerini söyleyen 22 yaşındaki oyuncu, "Kasımpaşa maçı hariç önceki maçları da iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bulduğumuz pozisyonları değerlendiremiyorduk. Bunu iki haftadır iyi yapıyoruz, gerçekten mutluyuz" diye konuştu.

"MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN HEDEFİDİR"

Her oyuncu gibi milli takım hedefi olduğunu da vurgulayan Ufuk Akyol, "Tabii ki milli takım hedefim var, her oyuncu için bu hedef vardır ama daha zamanım var" dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli'nin geçtiğimiz sezon Karagümrük-Şanlıurfaspor maçında kendisini izlediği Ufuk Akyol, 'Fenerbahçe'den transfer teklif geldi mi?' şeklindeki soruyu ise cevapsız bıraktı.

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Fenerbahçe Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Ufuk Akyol

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