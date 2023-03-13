Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı bakın hangi partiye üye oldu

Seçim için geri sayım başladı, ünlü isimler de destekledikleri adayları açıklamaya başladı. Aşk 101, Babam ve Ailesi, Elimi Bırakma ve Son Nefesime Kadar gibi birçok projede yer alan başarılı oyuncu 21 yaşındaki İpek Filiz Yazıcı ve eşi Ufuk Beydemir de bu konuda sessiz kalmadı.

Geçtiğimiz aylarda "İkinci bir şans verilirse bu sefer hayal kırıklığı değil, umut olabileceğine ve iyi işler başarabileceğine inanıyorum. Artık millet olarak son şansımız" diyerek Muharrem İnce'yi desteklediğini söyleyen Beydemir ve eşinden bir hamle geldi.

Güzel oyuncu Yazıcı ve eşi iddialara göre, Memleket Partisi'ne katıldı. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Memleket Partili Caner Çakır, "Sanatçılarımız Ufuk Beydemir ve İpek Filiz Yazıcı partimize katıldılar hoş geldiniz" ifadelerini kullandı.