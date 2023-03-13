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Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu gündemde! Menajeri Sağlık Bakanlığı'na seslendi

13.03.2023 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın usta ismi Yılmaz Gruda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede sorunlar yaşayan Gruda için oyuncunun menajeri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sağlık Bakanlığı'na seslendi. Tümay Özokur, "Normal serviste 5 gün yattıktan sonra düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın" dedi. Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu merak edildi.

Usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın sağlık durumu gündemde! Menajeri Sağlık Bakanlığı'na seslendi

İşler Güçler, Yabancı Damat gibi dizilerdeki efsane oyunculuğuyla tanınan, Türk tiyatrosunun usta oyuncularından Yılmaz Gruda sağlık sorunlarıyla nedeniyle hastanede tedavi gördü.

Ancak Gruda tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumundan iyileşme görülmeyen 92 yaşındaki usta oyuncunun menajeri Tümay Özokur, sosyal medya hesabından bakanlığa seslenerek yardım istedi.

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"LÜTFEN YOĞUN BAKIM TEDAVİSİ YAPILSIN"

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşen Gruda’nın da eski eşi olan Yılmaz Gruda’nın menajeri Tümay Özokur büyük ustaya acil müdahale yapılması için Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulundu.

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Özokur “Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın” dedi.

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YOĞUN BAKIMA ALINDI

Son gelen habere göre ise usta aktörün tedavisi şu anda yoğun bakım ünitesinde yapılıyor. Şahmaran dizisinin ardından son olarak “Üç Günlük Dünya” adlı filmde rol alan Gruda’nın değerlerinin hâlâ çok yüksek olduğu öğrenildi.

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