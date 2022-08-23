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Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım! "Senin yüzünden"

23.08.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Geniş Aile' dizisinde canlandırdığı 'Cevahir' karakteriyle tanınan ve 17 yıllık eşi Nazan Güneş ile geçtiğimiz haftalarda yollarını ayıran Ufuk Özkan, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Yıllar önce çekilen fotoğrafını yayınlayan ünlü oyuncu, kendine nasihatte bulundu.

Ufuk Özkan'dan boşanma sonrası kafa karıştıran paylaşım! "Senin yüzünden"

Ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan, geçtiğimiz haftalarda 2005 yılında evlendiği Anadolu Ateşi'nin başarılı dansçılarından Nazan Güneş'ten boşanmıştı. Güneş'ten Eren adında bir oğulları bulunan ikili, anlaşmalı olarak evliliklerini sonlandırmıştı.

"SADECE EVLERİ AYIRDIK"

Boşanmanın ardından ilk kez konuşan oyuncu, Nazan Güneş ile fikir ayrılığı yaşadıklarını açıklamıştı. Özkan, "Kavgasız, gürültüsüz 17 yıl yaşadık. Her gün görüşüyoruz. Biz sadece evleri ayırdık." şeklinde konuşmuştu.

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"ADLİYEYE BİRLİKTE GİTTİK"

Güneş ile boşanmalarının ertesi günü bir araya geldiklerini belirten Özkan, "Adliyeye birlikte gittik. Ertesi günü yemeğe çıktık. Sonrasında oğlumuzla vakit geçirdik." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak 47 yaşındaki ünlü isim, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti. Yıllar öncesine ait bir fotoğrafını yayınlayan Özkan, kendine nasihatte bulundu.

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"8 AY İÇİNDE ÇOK AŞIK OLUP EVLENECEKSİN!"

Ünlü oyuncu biten evliliği hakkında da samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ufuk Özkan'ın o paylaşımı:

Ah safıma bak… İlk dizin, ilk başrolün... İlerde bir 10 sene sonra arkanı yasladığın ağaç seyircin sevenlerin olacak korkma! Ne yaşarsan yaşa o utangaç gülümsemen değişmeyecek abinden söz sana. Hatalar, hem de ne saçma hatalar yapacaksın. Paran çok olacak, sonra hiç olmayacak. Keşke şimdi söyleyebilseydim sana 'Arkadaşlarını iyi seç, herkese güvenme!' diye... Yaşa, gör filmin sonunu sana söylemem bro (kardeş). Bu fotoğraftan 9 sene sonra en sevdiğini, idolünü kaybedeceksin. Daha çok zaman var, babanı her zamankinden daha çok sev sanki yarın yokmuş gibi olur mu? Büyük ödüller alacaksın Türkiye'deki her evin oğlu olacaksın sana söz. Çok aşık olup evleneceksin hem de 8 ay içinde! Seni harika hissettirecek bir oğlun olacak, tapacaksın ona… Sonra annen ve baban 16 sene sonra 'Artık ayrı yürüyelim.' diyecek şimdiden söyleyeyim, hazırlan çok üzülürsün bilirim... Ama kadın iyi biri ve haklı. Yani senin yüzünden olacak. Yok be oğlum öyle çapkınlık! 40'ından sonra 'teneşir paklasın' mevzuları değil çok daha saçma… Ya bir de içme lan, başlama emi. Söz mü? Çok zayıflayacaksın yüzün güldü gördüm. Sevdiklerin 'Nen var hasta mısın?' diyecek. Yok bir şey korkma astın hemen yüzünü. Bak ne diyeceğim sana şu an konservatuvarda 3. sınıfsın ya Yıldız Kenter hocan seni 100'le mezun edecek hadi iyisin… Hep disiplinli ve çalışkan yorulmak bilmeyen mesleğine aşık bir aktör olacaksın. Ay inşallah kazandığını tutarsın, dua ediyorum senin için… Yalnız 47 yaşına geldiğinde senin kulağını çekeceğim! 'Paşam sağlığına dikkat et abi nasihati...' İyi çocuğa benziyorsun ağzın gözün kalbin bir hep öyle hatırlanacaksın daha ne diyeyim. Terbiyeni, saygınlığını kaybetmeden vur gelişine hayatın… Duanı dürüst dile, sevdiklerine ailene zaman ayır. Zamanın kalırsa ben buralardayım.


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Ufuk Özkan
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