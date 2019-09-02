Ufuk Sarıca: ABD'den çekinmiyoruz

Karşılaşmanın oynanacağı Şanghay Oriental Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen idmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ufuk Sarıca, güzel başladıklarını ama önemli olanın turnuvayı nasıl bitirdikleri olduğunu dile getirdi. ABD'nin güçlü bir ekip olduğunu vurgulayan Sarıca, "Çok iyi bir takımla oynayacağız, ciddi bir takım. İyi oyuncuları ve antrenörleri var, saygı duyuyoruz. Çıkıp oyunumuzu oynayacağız, ABD'den çekinmiyoruz" dedi. Kağıt üzerinde ABD'nin favori gözüktüğünü kaydeden Sarıca, sözlerini şöyle sürdürdü: "Japonya karşısındaki ciddiyet önemliydi. İlk yarıda dış atışlarda iyiydik. İkinci yarıda içeriden de dengeledik. Bu gelecek için önemliydi. O maç kenarda kaldı, sonuçta turnuva oynuyoruz. ABD'nin mevcut kadrosu daha önceki gibi değil. Avrupa basketboluna daha yakın oynuyor. Yardımlaşmayı yapıyorlar. NBA'de bu düzen yok, buna kısa sürede adapte olmuşlar. Kolay maç olmayacak. Oynaması zor bir maç olacak. Ama iyi durumu devam ettirmek için sahada gerekli gücümüzü koyacağımızdan eminim."

Sakatlığı nedeniyle Japonya maçında oynamayan Scottie Wilbekin'in durumuna değinen Sarıca, "Antrenmana çıktı. Uzun bir antrenman yapmadık. Bu bölümde bizimle beraberdi. Maçta değerlendireceğiz" diye konuştu. Japonya mücadelesinde oyun kurucu bölgesinde görev verdiği Buğrahan Tuncer'in performansı konusunda ise Sarıca, "Zaman zaman kendisini burada düşünüyorduk. En son Berk'in sakatlığı oldu. Scottie varken de kullanıyorduk. Scottie'nin yaralanması olunca oraya böyle bir düzen getirdik. Oynadığı bölümde katkısı oldu, iyi işler yaptı. Bunu çok daha ileri götürebilir. İhtiyaç olan yerlerde kullanabiliriz" değerlendirmesinde bulundu. Gruptaki üç rakiplerinin de birbirine benzediğine dikkati çeken Sarıca, "Hızlı oynuyorlar. Biz de buna tamamen hazırlandık. Japonya karşısında hızlı hücumdan 9-11 sayı yedik. Yarın mümkün olduğunca oyunu soğutmaya çalışacak. Açık alan vermezsek daha fazla şansımız olur" ifadelerini kullandı. WILBEKIN: ŞU AN İYİYİM

Sakatlığı nedeniyle Japonya karşısında forma giyemeyen Scottie Wilbekin ise iyi durumda olduğunu dile getirdi. Biraz ağrısı olduğunu anlatan Wilbekin, "Her geçen gün daha iyiye gidiyor. Yarın durumu değerlendireceğiz" diye konuştu.