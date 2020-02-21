SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Ufuk Sarıca: Elemelere galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz

Ufuk Sarıca: Elemelere galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz

BASKETBOL HABERLERİ  | 21.02.2020 10:17 | Son Güncelleme

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Hollanda kağıt üzerinde bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor. Ama biz üzerinde çalışıyoruz. Aslında bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak değil ama sahada enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak" dedi.

Ufuk Sarıca: Elemelere galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde bugün Hollanda’yı konuk edecek A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Hollanda’nın çok bilindik bir ekip olmadığını belirten Ufuk Sarıca, “Hollanda kağıt üzerinde bilindik bir ekip değil, bir basketbol ekolu değil. Bundan dolayı tabii tanınmıyor. Ama biz üzerinde çalışıyoruz. Aslında bizi çok zor bir maç bekliyor. Belki isim olarak değil ama sahada enerji olarak, atletizm olarak çok ciddi bir rakibimiz olacak. Özellikle uzun zamandır beraber oynuyorlar. Geçen sene gösterdikleri performans iyi. Özellikle Litvanya ile oynadıkları iki maç ve Polonya ile oynadıkları maçlar çok enteresan. O yüzden sahada çok çalışkan olmalıyız. Asla kontaktan kaçmamamız gerekiyor. Arka arkaya üç tane antrenman yaptık. Elimizden geleni yapıp bu Avrupa Şampiyonası elemelerine kazanarak başlamak en büyük isteğimiz. İnşallah istediğimiz gibi her şey yolunda gider” diye konuştu.

"GENÇ OYUNCULAR İÇİN BU BİR ŞANS"

NBA ve Euroleague’de görev alan isimlerin eleme maçlarında oynayamayacak olmalarının genç oyuncular için bir şans olduğunu ifade eden Sarıca, "Genç oyuncuların şans bulmaları ve kendilerini göstermeleri açısından onlar için bu büyük bir şans, büyük bir avantaj. Bizler hep diyoruz ki, oyuncu havuzumuzu büyütmemiz gerekiyor. Oyuncu sayımızı ilerletmemiz gerekiyor. Euroleague oyuncularımızı ve NBA oyuncularımızı zaten dahil edemiyoruz. Oyuncularımızın geçen sene bazıları geliyordu, bazıları gelemiyordu. Buğrahan'a da, Sertaç’a da izin verdik, daha doğrusu yönetimimizin, federasyonumuzun kararıyla Anadolu Efes’in maçı için takımlarına döndüler. Burada mesela Muhsin ve Burakcan ilk kez A Milli Takım forması giyecek. Tabii takımlarında daha az oynayan daha tecrübesiz oyuncularımız var ama bu bir takım oyunu sonuçta. O birliği ve beraberliği sahaya koyarsak istediğimiz oyunu ortaya koyup sonucu alacağız hep beraber" diye konuştu.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlarKaşlarını çatan da var, sürekli gülen de... Görenleri gülümseten pozlar
Telekom ile Beşiktaş rakip olduTelekom ile Beşiktaş rakip oldu
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ufuk sarıca FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri Hollanda a milli basketbol takimi

En Çok Okunan Haberler

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Başakşehir turu zora soktu

Başakşehir turu zora soktu

Özel izinle sürpriz transfer!

Özel izinle sürpriz transfer!

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Dev derbi öncesi G.Saray'a transfer çalımı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

Kobe Bryant’ın son tweeti gündeme oturdu

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Çırılçıplak pozuna beğeni yağdı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Fenerbahçe Basketbol takımın aldığı yıllık ücret şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ufuk Sarıca: Elemelere galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz

'Galibiyetle başlamak en büyük isteğimiz'

Doğuş Balbay: Şölen şeklinde bir galibiyet alırız

'Şölen şeklinde bir galibiyet alırız'

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Türk Telekom ile Beşiktaş eşleşti

Telekom ile Beşiktaş rakip oldu

Shane Larkin ve Scottie Wilbekin, Euroleague'de sezonun MVP'si ödülüne aday

Larkin ve Wilbekin'e büyük onur

ÖZET | Fenerbahçe Beko - Darüşşafak maç sonucu: 74-71

Türkiye Kupası Fenerbahçe Beko'nun!

Obradovic galibiyeti değerlendirdi

Obradovic galibiyeti değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.