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Turizm için 'Kıvrımlı kadın güzellik yarışması' planına tepki

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İLGİNÇ HABERLER  | 08.02.2019 10:11 | Son Güncelleme

Uganda Turizm Bakanı Godfrey Kiwanda'nın turist çekme stratejisi olarak "Kıvrımlı hatlara sahip kadınlar güzellik" yarışması yapılacağını açıklaması eleştirilere yol açtı.

Turizm için 'Kıvrımlı kadın güzellik yarışması' planına tepki

Euronews Türkiye'nin haberi Bakan Kiwanda'nın açıklaması, kadın hakları savunucuları, politikacılar, kilise liderleri ve halk tarafından tepkiyle karşılandı. Kiwanda'nın istifasını isteyenlerin yanı sıra yarışmanın iptal edilmesi çağrısı yapıldı. Binden fazla kişi bakanın halktan özür dilemesini isteyen bir çağrıya imza attı.

Milletvekili Benard Atiko, "Kızlarımız seks işçisi olarak nasıl ihraç ediliyor biliyoruz. Şimdi onların insanlıktan çıkarılarak, lokal bir şekilde, internet sitesinde para kazanmak için pazarlanması, kabul edilemez." dedi.

Uganda Turizm Bakanı Godfrey Kiwanda, "Kıvrımlı hatlara sahip Uganda güzeli" yarışmasını tanıtırken yaptığı açıklamalarda, "Bizim tanrı vergisi güzelliğe sahip bakması harika kadınlarımız var. Neden bu insanları turizm endüstrimizi desteklemek için kullanmıyoruz?" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Uganda kıvrımlı kadın güzellik yarışması

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