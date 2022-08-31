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  4. Uğruna eşinden boşanmıştı! Somer Şef sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı

Uğruna eşinden boşanmıştı! Somer Şef sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı

31.08.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masterchef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Somer Sivrioğlu, eşi Aslı Sivrioğlu'ndan boşanmıştı. Sevgilisi Pınar Kayabaşı ile görüntülenmekten kaçınan Somer Şef, ilk kez fotoğraf paylaştı.

Uğruna eşinden boşanmıştı! Somer Şef sevgilisiyle ilk kez fotoğraflarını paylaştı

Masterchef Türkiye'nin babacan şefi Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla merak edilen isimlerden biri. Somer Şef, Masterchef Türkiye yarışması başlamadan çnce Aslı Sivrioğlu ile evliliğini sürdürüyordu.

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Daha sonra Masterchef Türkiye'nin editörü Pınar Kayabaşı ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Sevgilisi ile görüntülenmekten kaçınan Somer şef, hiç fotoğraf da paylaşmamıştı.

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Somer Şef, sevgilisinin doğum gününde ezber bozdu ve sevgilisi Pınar Kayabaşı ile fotoğraflarını paylaştı.
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Somer Şef sevgilisinin doğum gününü de kutlamayı ihmal etmedi.

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Somer Sivrioğlu Pınar sevgilisi 10 gün gününde
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