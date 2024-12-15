MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Uğur Akkuş "Birlikteyiz" dedi, Ebru Şallı jet hızında yalanladı: Şiddet, tehdit...

Uğur Akkuş "Birlikteyiz" dedi, Ebru Şallı jet hızında yalanladı: Şiddet, tehdit...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
15.12.2024 14:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı Uğur Akkuş eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını sosyal medyadan duyurmuştu. Daha sonra barıştıklarını söyleyen Akkuş'un son paylaşımı gündem oldu. Akkuş'un ardından Ebru Şallı'dan bomba sözler geldi.

Uğur Akkuş "Birlikteyiz" dedi, Ebru Şallı jet hızında yalanladı: Şiddet, tehdit...

Eski manken Ebru Şallı ile ünlü iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Son dönemde dolandırıcılıkla suçlanan Akkuş boşanma kararı açıklamasıyla gündemdeydi.

Akkuş, yazdığı uzun metinde eşini suçlayan ifadeler kullanarak, 'Her şey para ve maddiyatmış' demişti. Akkuş daha sonra sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurmuştu.

Sosyal medyada fenomen Mert Vidinli'ye ağır ifadeler kullanan ve küfürler yağdıran Akkuş konuyu Ebru Şallı'ya getirdi.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 142944

"EŞİMLE BİRLİKTEYİZ..."

Uğur Akkuş son olarak "Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım. İkizimizin ortak aldığı bir kararla özel hayatımızı, birlikte beraber resimler koyarak insanlara gösteriş veya bir şey ispatlamak için çift olarak paylaşmama kararı aldık zira böyle birlikte paylaşımlar gösteriş, özendirme ve insanlara bir şey ispat etme anlamına geldiği için ikimiz de insanlara faydalı şeyler paylaşarak bu sosyal medya iletişim ağını yararlı şeyler göstermek için böyle bir model seçtik. Eşimle birlikteyiz ve gayet mutluyuz ben kendisinin yaptığı işleriyle gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Bu paylaştığım resimde geçen hafta Paris'ten" dedi.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 143138

EBRU ŞALLI YALANLADI

Ancak Ebru Şallı hiç beklemeden boşanma aşamasında olduğu ismi yalanladı.

Mert Vidinli'ye küfürler yağdıran Uğur Akkuş'u yalanlayan Şallı uzun süredir şiddet ve tehdide maruz kaldığını açıkladı.

Ekran görüntüsü 2024-12-15 141641

"Kendisini 5 aydır görmüyorum" diyen Şallı devamında kendisine destek olanlara teşekkür etti.

Anahtar Kelimeler:
Ebru Şallı Uğur Akkuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Ürünleri Avrupa'dan geri dönen firma iflas etti! Alacaklılar hemen fabrikanın kapısına dayandı

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altına veriyorlar

Suriyeliler dönmeden önce oraya akın etti! Piyasanın altına veriyorlar

Esad rejimi yıkıldı sınır boşaldı...

Esad rejimi yıkıldı sınır boşaldı...

Aziz Yıldırım sessizliğini bu sözlerle bozdu: 'Bugün o gündür'

Aziz Yıldırım sessizliğini bu sözlerle bozdu: 'Bugün o gündür'

10 bin TL'ye satılıyor! Eleman yetiştirmek isteyip bulamıyorlar

10 bin TL'ye satılıyor! Eleman yetiştirmek isteyip bulamıyorlar

Paralarını Rusya'ya kaçıran Esad'ın askerlerinin nereye kaçtığı ortaya çıktı! Çadırda kalıyorlar elektrik ve suları bile yok

Paralarını Rusya'ya kaçıran Esad'ın askerlerinin nereye kaçtığı ortaya çıktı! Çadırda kalıyorlar elektrik ve suları bile yok

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Marka Haftası indirimleri ve dahası burada sizi bekliyor, kaçırmayın

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.