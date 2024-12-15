Uğur Akkuş "Birlikteyiz" dedi, Ebru Şallı jet hızında yalanladı: Şiddet, tehdit...

Eski manken Ebru Şallı ile ünlü iş insanı Uğur Akkuş, iki yıllık beraberlik sonrası 2019 yılında Çırağan Sarayı'nda evlenmişti. Son dönemde dolandırıcılıkla suçlanan Akkuş boşanma kararı açıklamasıyla gündemdeydi.

Akkuş, yazdığı uzun metinde eşini suçlayan ifadeler kullanarak, 'Her şey para ve maddiyatmış' demişti. Akkuş daha sonra sosyal medya hesabından boşanmayla ilgili yeni bir karar aldıklarını duyurmuştu.

Sosyal medyada fenomen Mert Vidinli'ye ağır ifadeler kullanan ve küfürler yağdıran Akkuş konuyu Ebru Şallı'ya getirdi.

"EŞİMLE BİRLİKTEYİZ..."

Uğur Akkuş son olarak "Eşim Ebru Şallı ile ilgili sorulara gelince; neden eşiniz sizi paylaşmıyor, neden siz eşinizi paylaşmıyorsunuz neden birbirinizi takip etmiyorsunuz, boşanıyor musunuz gibi bir sürü soru sorulmuş buradan son kez yanıtlayayım. İkizimizin ortak aldığı bir kararla özel hayatımızı, birlikte beraber resimler koyarak insanlara gösteriş veya bir şey ispatlamak için çift olarak paylaşmama kararı aldık zira böyle birlikte paylaşımlar gösteriş, özendirme ve insanlara bir şey ispat etme anlamına geldiği için ikimiz de insanlara faydalı şeyler paylaşarak bu sosyal medya iletişim ağını yararlı şeyler göstermek için böyle bir model seçtik. Eşimle birlikteyiz ve gayet mutluyuz ben kendisinin yaptığı işleriyle gurur duyuyorum ve her zaman destekliyorum. Bu paylaştığım resimde geçen hafta Paris'ten" dedi.

EBRU ŞALLI YALANLADI

Ancak Ebru Şallı hiç beklemeden boşanma aşamasında olduğu ismi yalanladı.

Mert Vidinli'ye küfürler yağdıran Uğur Akkuş'u yalanlayan Şallı uzun süredir şiddet ve tehdide maruz kaldığını açıkladı.

"Kendisini 5 aydır görmüyorum" diyen Şallı devamında kendisine destek olanlara teşekkür etti.