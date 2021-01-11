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Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya büyük jest

11.01.2021 10:59 | Son Güncelleme:
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Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya büyük jest

Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya yaptığı jestle şaşırttı. İş insanı, Miami'de kiralığı uçağın kuyruğuna, "Ebru Şallı dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum" diye yazdırdı.

AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya yaptığı jestle gönülleri fethetti.

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Snob Magazin'de yer alan habere göre, hem iş hem de tatil için Amerika’da Los Angeles’ta bulunan çift, önceki gün Miami’ye geçti. Burada da birkaç gün kalacak ikiliden iş insanı, eşine romantik bir jest yaptı.

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Özel bir uçak kiralayan Akkuş, uçağın kuyruğuna İngilizce “You are the most beautiful woman. I love you” (Ebru Şallı dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) yazdı.

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