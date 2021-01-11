Uğur Akkuş'tan Ebru Şallı'ya büyük jest

AS Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, eşi Ebru Şallı'ya yaptığı jestle gönülleri fethetti.

Snob Magazin'de yer alan habere göre, hem iş hem de tatil için Amerika’da Los Angeles’ta bulunan çift, önceki gün Miami’ye geçti. Burada da birkaç gün kalacak ikiliden iş insanı, eşine romantik bir jest yaptı.

Özel bir uçak kiralayan Akkuş, uçağın kuyruğuna İngilizce “You are the most beautiful woman. I love you” (Ebru Şallı dünyanın en güzel kadınısın. Seni seviyorum) yazdı.

