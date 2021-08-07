SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Uğur Aktaş'tan Tokyo'da bronz madalya

Uğur Aktaş'tan Tokyo'da bronz madalya

07.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli karatecimiz Uğur Aktaş, erkekler kumite +75 kilo yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh'e mağlup oldu ve bronz madalya kazandı.

Uğur Aktaş'tan Tokyo'da bronz madalya

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı.

Kumite +75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.

Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı. Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı14 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"Tokyo'da vahşet! "6 yıldır mutlu gözüken bir kadını öldürmek istiyordum"
'Altın madalya gelecek dedik ve geldi''Altın madalya gelecek dedik ve geldi'
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

Kamuflajlı Afganlardan sonra şimdi de onlar! Gözaltılar var

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

1 saat yağdı, çok sayıda ev ve iş yerini su bastı

Messi'ye akılalmaz teklif

Messi'ye akılalmaz teklif

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Tokyo'da tarih yazdı! Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Falcao kabul etti! İşte yeni takımı

Milli boksör gümüş madalya kazandı

Milli boksör gümüş madalya kazandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Süper Lig'de bomba patlıyor! Falcao ezeli rakibe gidiyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Filenin Sultanları olimpiyatlara veda etti

Galatasaray Valentin Rosier açıklaması!

Galatasaray Valentin Rosier açıklaması!

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.