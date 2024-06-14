Uğur Aslan depremde ailesinden 11 kişi kaybetmişti! Konuşurken boğazı düğümlendi... Sunucunun gözleri doldu

Oyuncu ve müzisyen Uğur Aslan, NTV'de yayınlanan Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu.

Kahramanmaraş depreminde kaybettiği yakınlarına dair konuşan oyuncu, Hatay'daki duruma da değindi. Depremde ailesinden 11 kişiyi kaybeden Uğur Aslan yaşadığı acıyı anlattı.

Aslan'a, Ahmet Mümtaz Taylan 'Uğur bu kayıplarla nasıl baş ettin?' sorusunu sorunca ünlü oyuncu, "Kendinizi böcek kadar yetersiz ve zayıf hissettiğiniz bir an. Depremin ikinci gününün gecesi, korkunç bir durum; sesler duyuyorsunuz, kimse yok, sadece enkaz altındaki insanların çığlıklarını duyuyorsunuz. Yardım edelim diye çabaya giriyorsunuz, beton kalkmıyor, ekipman yok, yardım edecek kimse yok. Abi seni görüyorum diyor, bana yardım et diyor. Yetmiyorsunuz. Kaldırımda yürüyorsunuz, bir tane teyze, ailesinden 3 kişiyi çıkarmış, cenazeleri dizmiş... Bir süre sonra insanları gördüm, belli ki o seslerden kaçan, o yardım seslerini duymamak için kulaklarına bir şeyler takmışlar. Yardım unsurları yetemiyor" ifadelerini kullandı.

TUVALET BEKÇİLİĞİ YAPTIM

Aslan'ın konuşurken boğazı düğümlenirken Taylan'ın ise gözleri doldu. O anlar izleyenleri duygulandırdı.

Daha önce yaptığı işleri de söyleyen Aslan, "Sanata dair, müziğe, sahneye olan ilgime verdiğim mücadelem kolay olmadı. Faytonculuk yaptım, tuvalet bekçiliği yaptım, sebze halinde kasalar taşıdım üniversite sınavına girmek için" dedi.







