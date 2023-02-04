Uğur Dündar, Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda meydan okudu! "Yapsınlar da görelim!"

Adana Demirspor ile Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelmiş ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler, müsabakanın hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler'e karşılaşmanın ardından büyük tepki göstermişti.

Adana'da oynanan maçın yankıları devam ederken, Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Üyelerin açıklamalarının ardından başkan Ali Koç kürsüye geldi ve gündeme dair önemli ifadeler kullandı.

UĞUR DÜNDAR ARAYA GİRDİ VE...

Ali Koç'un konuşmasının devam ettiği sırada Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girdi ve tüm salona seslendi.

"HODRİ MEYDAN, YAPSINLAR DA GÖRELİM!"

Dündar'ın kullandığı "Bundan sonra yapsınlar da görelim! En büyük Fenerbahçe dedirteceğiz! Hodri meydan, hodri meydan!" ifadeleri içeride bulunan herkesin dakikalarca alkışını aldı.

Uğur Dündar'ın sözleri, sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarların desteğini aldı.

