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Uğur Dündar, Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda meydan okudu! "Yapsınlar da görelim!"

04.02.2023 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Adana Demirspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Sarı - lacivertli camia, karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık'ın yönetimine maç sonunda büyük tepki göstermişti. Bugün düzenlenen Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda başkan Ali Koç'un konuşma yaptığı esnada Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girdi ve tüm salonun alkışını alan bir söz sarf etti. İşte detaylar...

Uğur Dündar, Fenerbahçe Olağan Divan Kurulu'nda meydan okudu! "Yapsınlar da görelim!"

Adana Demirspor ile Fenerbahçe; Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelmiş ve heyecan fırtınasının yaşandığı maçta taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Sarı - lacivertliler, müsabakanın hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler'e karşılaşmanın ardından büyük tepki göstermişti.

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Adana'da oynanan maçın yankıları devam ederken, Fenerbahçe'de Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı düzenlendi. Üyelerin açıklamalarının ardından başkan Ali Koç kürsüye geldi ve gündeme dair önemli ifadeler kullandı.

UĞUR DÜNDAR ARAYA GİRDİ VE...

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Ali Koç'un konuşmasının devam ettiği sırada Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar araya girdi ve tüm salona seslendi.

"HODRİ MEYDAN, YAPSINLAR DA GÖRELİM!"

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Dündar'ın kullandığı "Bundan sonra yapsınlar da görelim! En büyük Fenerbahçe dedirteceğiz! Hodri meydan, hodri meydan!" ifadeleri içeride bulunan herkesin dakikalarca alkışını aldı.

Uğur Dündar'ın sözleri, sosyal medyada da Fenerbahçeli taraftarların desteğini aldı.

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