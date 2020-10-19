Uğur Gülbaharlı'nın ilk solo albümü "Anlatılmamış Hikayeler" müzikseverlerle buluşuyor!

Albümde doğu ve batı enstrümanlarının bir arada kullanıldığı, “Diriliş”, “Umutsuz”, “Rüya” gibi eserlerin armonik yapılarının ve güçlü melodilerinin yanında “Synthesizer” gibi dijital tuşlu çalgılarının partisyonları ve çalımları, bu karışımda dinleyicileri farklı dünyalara götürecektir.

Albümün genel armonik temeli “Batı Armoni”sine ait olsa da, parçalar içinde “Makamsal” veya “Modal Melodileri” harmanlandığı, “Çağdaş Klasik Müzik” yapısında farklı coğrafyaların birleştiği güçlü bir albüm olmuş.

Soundtrack tadında tasarlanmış olan albümde sanatçı, bir konu üzerinden gitmek yerine “Kendi Fikrini Kendin Yarat” düşüncesiyle yarattığı bestelerden ve düzenlemelerden oluşan özel bir albüm çıkarmış ortaya.

Kısacası yaşanmışlıkların, yaratıcılığın, arkadaşlıkların ve özverinin oldukça yüksek olduğu çok özel bir albüm yaratılmış.

Senfonik orkestra için yazdığı “Savaşa Çeyrek Var” ve “Pastoral” isimli eserler yarattığı hayal dünyası ve aranjmanı ile albüme ayrı bir renk katmaktadır.

Uğur Gülbaharlı , 8 Eylül 1967'de İzmir'de doğdu. Gençlik yıllarında spora ilgi duyarak Altay Spor Kulübü’nde futbol oynadı. Spor, hayatının büyük bir alanını kaplamasına ve geleceğini sporcu olarak sürdürmeyi düşünmesine rağmen, abisi Ömer Gülbaharlı'nın onda gördüğü müzik yeteneği üzerine, 18 yaşındayken piyano ile tanıştı. Müzik eğitimine 1987 yılında, 9 Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Müzikoloji Bölümü'nde başladı. 3 yıl devam eden eğitiminin ardından piyano ve kompozisyon alanlarına yöneldi. Tam burslu olarak Bilkent Üniversitesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü, Bestecilik ve Orkestra Şefliği branşına girdi. Burada müzik tarihimizde çok önemli yeri olan, Türk Beşlileri’nden Necil Kazım Akses ve çok değerli eğitimciler ile çalıştı. Ardından Ankara'da sahne kariyerine ağırlık verdi. Fender Blenders grubu ile süren grup çalışmaları, üniversiteyi bölüm ve fakülte birincisi olarak başarıyla tamamlamasından birkaç yıl sonra sona erdi ve 2000 yılında İstanbul'da Özlem Tekin ile konser ve albüm çalışmalarıyla devam etti. Rock müzik alanında yakaladığı başarılarla dinleyicisini geliştiren Uğur Gülbaharlı, klavyesi aracılığıyla içinde hissettiği müziği aynı samimiyet ve saflıkla müzikseverlere ileterek, pek çok önemli sanatçıyla ortak çalışmalar gerçekleştirdi.

Çeşitli mekanlarda ve konserlerde birçok Türk ve yabancı müzisyenle çalma imkânı bulan sanatçı, Özlem Tekin, Feridun Düzağaç, Candan Erçetin, Teoman, Demir Demirkan, Hande Yener, Ete Kurttekin, Özge Fışkın ve Serhat Kılıç gibi isimlerle klavyeci ve aranjör olarak çalıştı.

2013 yılında “Absence” adlı “Pink Floyd Tribute” grubunu kurdu ve grubuyla 2019 yılına kadar Türkiye’nin pek çok şehrinde, önemli festival ve etkinliklerde konserler verdi. Yanısıra Ozz, Eskici, Circus, Repertuar Köpekleri, Goygoy ve Galactica gibi gruplarla müzik yaparak geniş kitlelere ulaştı. Konser ve canlı müzik projelerini eğitim alanından koparmayarak, 2000 yılında, Yıldız Teknik Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü'nde öğretim görevlisi oldu ve eğitmenlik hayatı “Anabilim Dalı Başkanı” olarak devam etmektedir. Ayrıca besteci yönüyle başarılar kazanan sanatçı, çeşitli formlarda orkestra ve piyano eserleri, keyboard ve piyano için çok sayıda eserler bestelemiştir. Müziğinde denge, berraklık ve duygusal yoğunluk yaratmaya önem veren sanatçının bestelerinde; ifade gücü, yüksek teknik ve tema bolluğu görülür.

Evli ve bir çocuk babası olan Uğur Gülbaharlı, eğitmenlik ve konser performanslarının yanısıra, 2012 - 2013 yıllarında, enstrümantal müzik bestelerinden oluşan Anlatılmamış Hikayeler / Untold Stories albümünün kayıtlarına başladı. Prodüktörlüğünü Sertaç Güler’in yaptığı albümde, Gülbaharlı'ya birçok değerli akademik enstrümanist sanatçılar eşlik ettiler.



